San Diego reçoit la franchise d’expansion de la NWSL, l’ex-patron de l’USWNT, Jill Ellis, nommé président

La National Women’s Soccer League a annoncé que San Diego était sa dernière équipe d’expansion, avec l’ancienne directrice de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Jill Ellis, nommée présidente.

L’équipe appartient à Ron Burkle, qui compte les Penguins de Pittsburgh de la LNH parmi ses avoirs, et il a nommé son associé de longue date Matt Alvarez pour diriger l’équipe en son nom. San Diego commencera à jouer aux côtés de l’équipe d’expansion Angel City FC au printemps 2022. Le San Diego Union-Tribune a annoncé que l’équipe jouera ses matchs au Torero Stadium sur le campus de l’Université de San Diego.

– Diffusez des matchs en direct et des rediffusions sur ESPN + (États-Unis uniquement)

« Au nom de la NWSL et de notre conseil des gouverneurs, je suis ravie d’accueillir la NWSL de San Diego dans notre ligue », a déclaré la commissaire de la NWSL, Lisa Baird. « La croissance de la NWSL est évidemment une priorité pour nous, mais nous avons toujours dit que la croissance doit être faite de manière réfléchie et délibérée. C’est exactement ce que nous avons fait ici. La NWSL de San Diego a toutes les caractéristiques d’un club d’expansion réussi : un groupe de propriété engagé avec les ressources nécessaires pour investir dans le succès de notre ligue et de nos joueurs, dans une communauté pleine de joueurs de soccer et de fans, dans une région qui a été sous-représentée dans notre ligue. ensemble. »

L’embauche d’Ellis représente un coup pour l’équipe d’expansion étant donné sa longue histoire dans le football féminin, principalement en tant qu’entraîneur. Ellis a été courtisée par plusieurs organisations depuis sa démission à la suite du deuxième triomphe consécutif de l’équipe américaine en Coupe du monde en 2019, mais elle a maintenant l’opportunité de créer une organisation de football à partir de zéro.

« C’est un moment fier et historique pour le football à San Diego, en Californie du Sud et aux États-Unis », a déclaré Ellis. « La NWSL continue de croître énormément et ramener le football professionnel féminin à San Diego, une région avec une riche histoire de football et une base de fans passionnés, aura un impact profond et positif sur cette communauté. Je suis incroyablement honoré de diriger ce club vers l’avant en tant que nous nous préparons à jouer dans cette ligue l’année prochaine. Nous visons à devenir une équipe importante à l’échelle mondiale, dirigée par des femmes influentes, avec la capacité d’attirer les meilleurs talents du monde entier. Je suis impatient de commencer ce projet et j’ai hâte de diriger ce club alors que nous construisons vers l’avenir. »

L’ajout de San Diego complète ce qui avait été une route sinueuse en termes de dernière expansion de la ligue. La ligue a annoncé en janvier que l’équipe serait basée à Sacramento, mais ces plans ont changé lorsque Burkle a choisi de ne pas aller de l’avant avec un projet de propriété d’une extension MLS dans cette même ville. San Diego, où Burkle possède une maison, est alors apparue comme une alternative.

« San Diego est rempli d’une base de fans inébranlable et fervente avec un large intérêt pour le football », a déclaré Burkle. « Nous sommes ravis d’amener le football professionnel féminin à San Diego et pensons que ce club sera profondément ancré dans cette communauté. Nous croyons en Jill et fournirons l’investissement nécessaire pour construire un club que tout San Diego sera fier de soutenir. Jill’s l’expertise et l’histoire du sport sont inégalées et nous sommes extrêmement heureux de continuer à travailler avec le commissaire Baird pour amener une équipe de classe mondiale à San Diego alors que nous continuons à développer le sport et le football féminin. »

San Diego a une certaine histoire avec le football féminin. Il abritait le San Diego Spirit, qui a joué dans la Women’s United Soccer Association de 2001 jusqu’à la fermeture de la ligue après la campagne 2003. Il comptait parmi ses joueuses les légendes de l’équipe nationale féminine des États-Unis Julie Foudy, Joy Fawcett et Shannon MacMillan. Avec la NWSL maintenant dans sa neuvième saison et sur une base financière plus solide, cela donnera un autre essai au football féminin.