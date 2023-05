San Diego prêt pour la prochaine franchise d’expansion de la MLS

San Diego est sur le point de devenir le dernier emplacement de franchise d’expansion MLS. Après un certain nombre d’appels serrés pour obtenir un club, la ville du sud de la Californie sera le 30e club MLS.

Selon le San Diego Union-Tribune, l’annonce de la MLS d’amener un club dans la région pourrait être dans une ou deux semaines à peine. Le journal a identifié un milliardaire égyptien et la tribu locale Sycuan préparant une offre à présenter à la Major League Soccer. L’agrandissement coûterait aux propriétaires environ 500 millions de dollars.

Bien que les projections actuelles n’aient pas de nom d’équipe ni de plans d’activité sur le terrain, elles identifient certains des cadres du club. Parmi ceux-ci se trouve l’emplacement du club. Le stade Snapdragon, situé à seulement 15 minutes du centre de San Diego, est le lieu potentiel.

À l’heure actuelle, il existe déjà une équipe professionnelle masculine à San Diego, le San Diego Loyal. Ce club n’a fait ses débuts qu’en 2020. À partir de maintenant, le Union-Tribune ne connaît aucune corrélation entre les deux. San Diego Loyal joue au stade Torero, qui se vend régulièrement pour l’équipe USLC.

Ce stade n’a qu’une capacité d’environ 6 000 places. Le stade Snapdragon abrite l’équipe de football des Aztèques de l’État de San Diego et la vague de San Diego de la NWSL. Sa capacité est de 35 000. Ce serait le troisième plus grand site de la Major League Soccer.

De plus, le directeur sportif de l’État de San Diego, John David Wicker, a déclaré que le stade était prêt pour la MLS. « Sur la base du football que nous aurons cet été, cela montre que ce site est vraiment construit pour le grand football, et obtenir la MLS est la dernière vraie pièce du puzzle », a-t-il déclaré.

L’équipe d’expansion de la MLS de San Diego confiante face à l’espoir

Les propriétaires projetés de cette équipe d’expansion de San Diego MLS sont doubles. L’un d’eux est la tribu Sycuan du sud de la Californie. La tribu possède des hôtels, et l’un d’entre eux pourrait être le lieu de l’annonce officielle de l’équipe. L’autre propriétaire principal est le milliardaire égyptien Mohamed Mansour du groupe Mansour. Une partie de l’expansion de la MLS à San Diego comprend la construction d’une branche du groupe Mansour Droit de rêver. Il s’agit d’une académie de développement des jeunes pour le football avec des camps à travers le monde.

Les deux ont publié une déclaration commune sur la situation actuelle et tout développement potentiel.

« Nous continuons d’avancer avec confiance et nous travaillons ensemble pour faire de l’accord une réalité », indique le communiqué. « Bien que nous soyons encore dans le processus de diligence raisonnable, nous restons enthousiastes à l’idée d’amener la Major League Soccer à San Diego, une ville et une communauté avec un patrimoine culturel et sportif si riche. »

Le Union-Tribune affirme que l’annonce du côté MLS peut avoir lieu dès le 18 mai au stade Snapdragon ou à l’hôtel US Grant au centre-ville de San Diego. La MLS n’a pas fourni de déclaration au journal sur le potentiel d’une équipe. Jouer pour cette équipe MLS commencerait probablement avec la campagne 2025.

