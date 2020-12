Le retrait précoce controversé de Blake Snell du sixième match de la Série mondiale sera apparemment la dernière apparition de l’as avec les Rays de Tampa Bay.

Les Rays ont accepté d’échanger Snell avec les Padres de San Diego dimanche soir pour un tas de prospects, a déclaré une personne au courant de la situation à Bob Nightengale de USA TODAY Sports. La source a parlé sous couvert d’anonymat car l’accord n’était pas encore officiel.

Parmi les joueurs qui se dirigent vers Saint-Pétersbourg figurent les lanceurs Luis Patiño et Cole Wilcox et les attrapeurs Blake Hunt et Francisco Mejia.

Snell, 28 ans, a remporté le prix Cy Young 2018 avec une brillante saison 21-5 qui l’a vu enregistrer une MPM de 1,80. Il vient de terminer une saison où il a affiché une MPM de 3,24 et a retiré 63 buts en 50 manches.

Son 2020, cependant, sera éclipsé par ce qui s’est passé dans les World Series. Snell a été retiré dans la sixième manche malgré avoir abandonné seulement deux coups sûrs sur 73 lancers, avec son équipe 1-0. La décision s’est immédiatement retournée contre lui, car la saison des Rays s’est terminée cette nuit-là par une défaite 3-1.

« Je crois en moi et je crois en mes affaires. Je n’ai marché avec personne. Pendant la majeure partie de ce match, j’ai dominé chaque résultat », a déclaré Snell ce soir-là.

«Je suis fier de tout ce que j’ai fait. Et je voulais continuer. Je voulais faire tout le match – c’est tout ce que je voulais faire, c’était vider le réservoir.

Snell espère maintenant vider le réservoir des Padres, qui ont fait une percée en 2020 en atteignant les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2006. En acquérant Snell, l’équipe montante qui comprend des stars offensives comme Fernando Tatis Jr. et Manny Machado fait clairement tapis alors qu’il tente de remporter son premier fanion depuis 1998 et la première Série mondiale de l’histoire de la franchise.