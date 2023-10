SAN DIEGO — Le club de football de San Diego a officiellement révélé son nom, son écusson et son image de marque lors d’un événement au Snapdragon Stadium vendredi.

Le dévoilement de la marque de l’équipe fait suite à une annonce en mai selon laquelle le groupe derrière le nouveau nom du San Diego FC se verrait attribuer une franchise d’expansion en tant que 30e club de la MLS.

Depuis qu’il a obtenu les droits de franchise, le club a travaillé avec l’agence de design Pupila, l’agence The House Of basée à San Diego et des supporters de football locaux pour créer l’identité de la marque.

« Notre grand défi était de nous assurer que nous créions quelque chose qui reflétait et représentait cette communauté unique », a déclaré le PDG du club, Tom Penn, à ESPN avant l’événement de vendredi. « Nous voulions vraiment nous engager en profondeur avec la communauté sur une longue période pour entendre ce que ce club devait signifier. »

Quant au nom de l’équipe, Penn a noté que le club avait choisi soit le San Diego FC, soit le FC San Diego, avec des commentaires supplémentaires poussant en faveur du premier.

« Devrions-nous donner la priorité à San Diego et à la communauté ou devrions-nous donner la priorité au football ? Les retours que nous avons reçus étaient d’environ 85/15 en faveur de la communauté, donner la priorité à San Diego est la réponse forte et claire », a-t-il déclaré.

Mohamed Mansour, copropriétaire du San Diego FC, et Cody Martinez, président de la tribu Sycuan Band de la nation Kumeyaay, posent pour une photo avec le directeur général du San Diego FC, Tom Penn, et le fondateur de Right to Dream, Tom Vernon. Orlando Ramirez-USA TODAY Sports

Le San Diego FC appartient au milliardaire égyptien Mohamed Mansour, au groupe Sycuan de la nation Kumeyaay et au joueur de champ intérieur des Padres de San Diego, Manny Machado.

La voix du groupe Sycuan local de la nation Kumeyaay – la première tribu amérindienne à faire partie d’un groupe de propriétaires d’une équipe de football professionnelle aux États-Unis – a été « très, très importante » dans la création de l’identité de la marque », a déclaré Penn. Une partie de cela a été guidée par Cody Martinez, le président tribal de Sycuan.

« [Martinez’s] La directive pour moi était la suivante : « Créons un club et une marque qui représentent toute la région, pas seulement ce que penseraient les étrangers, pas seulement la côte, pas seulement le centre-ville, pas seulement la surface de la façon dont les gens pensent à San Diego. « , a déclaré Penn.

« Il voulait quelque chose qui pénètre profondément dans le tissu de la communauté entière, du comté d’East, du comté du Nord, de South Bay. Le résultat est le flux, ce symbole qui se trouve au cœur de notre blason. »

Outre le chrome et l’azul comme couleurs primaires de l’équipe, la marque du San Diego FC comprend le jaune, l’orange, le rouge et le bleu.

L’écusson du San Diego FC a été créé par l’agence de design Pupila suite à une consultation avec la communauté locale. Avec l’aimable autorisation du club de football de San Diego

« Le chrome est une couleur, [but] c’est aussi un effet », a déclaré Penn. « C’est de nature réfléchissante et parce que le chrome est réfléchissant, il nous permet d’introduire ce que nous appelons les couleurs de la communauté. Les couleurs de San Diego, avons-nous entendu, sont ce dégradé du bleu au rouge en passant par l’orange et le jaune.

« Le soleil, la mer, le feuillage. La beauté de cet endroit est représentée dans les couleurs de la communauté. Chrome est aussi avant-gardiste, innovant, et cette ville et cette région sont pleines d’innovation. »

Jeudi, The Athletic a partagé des détails sur l’image de marque du San Diego FC, ce qui a conduit à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux à l’égard du nom et de l’écusson. Interrogé sur la réaction initiale, Penn s’est dit convaincu que les perceptions changeraient à l’avenir.

« Nous pensons que nous racontons ici une histoire un peu complexe, qui comporte de nombreux niveaux et qui est profondément enracinée à San Diego. Nous pensons donc qu’il nous faudra un certain temps pour expliquer la nuance et la raison de notre décision. marques », a-t-il déclaré.

La prochaine étape importante dans le processus du club avant ses débuts en 2025 sera l’embauche de son premier manager et directeur technique.

Penn a déclaré que « le calendrier de nos décisions clés en matière de football viendra après le premier de l’année, vers 2024 », date à laquelle ils commenceront à recruter des joueurs.

Quant à la première grande signature, Penn a suggéré qu’il n’utiliserait pas le même plan de match que lorsqu’il était président du LAFC lors de son entrée dans la ligue en 2018. Le club de Los Angeles a recruté l’international mexicain Carlos Vela comme premier joueur désigné.

« Nous n’avons pas ce type d’objectif spécifique, non », a répondu Penn lorsqu’on lui a demandé si son objectif était de recruter une star mexicaine de premier plan comme première signature majeure.

« Nous voulons trouver des joueurs fondateurs qui seront avec nous pendant les années de formation d’un club. Nous allons travailler avec les principaux dirigeants des opérations football qui seront identifiés pour prendre ces décisions clés. »

Parmi les autres investisseurs de l’équipe figurent Brad Termini de Zephyr Partners et Tom Vernon et Dan Dickinson de Right to Dream.

The Right to Dream, qui est contrôlé par la société Man Capital de Mansour basée à Londres, est une académie basée au Ghana qui possède également le FC Nordsjaelland de l’élite danoise et le club de football égyptien Toutankhamon.

Gérant actuellement des académies au Ghana, au Danemark et en Égypte, The Right to Dream s’étendra à la Californie par le biais d’une académie qui sera hébergée dans le centre de formation encore à construire du San Diego FC à El Cajon, dans le comté de San Diego, qui inaugurera les travaux. en novembre.

Vernon a déclaré à ESPN en juin que l’académie de San Diego serait « la meilleure installation de sa catégorie aux États-Unis », avec l’intention d’avoir le coût d’exploitation le plus élevé de tous les systèmes d’académie de la MLS.