San Diego connaît des inondations généralisées lors de la journée de janvier la plus humide jamais enregistrée

SAN DIEGO — Les tempêtes hivernales dans San Diego, relativement sèche, sont aléatoires, mais la plupart du temps manquées, de sorte que le coup de front du Pacifique lundi a stupéfié la deuxième plus grande ville de Californie alors même qu’elle s’attendait à de la pluie.

Il s’agit de la troisième des trois tempêtes du Pacifique à frapper la côte ouest depuis vendredi, la première contournant la région et la seconde ne produisant qu’environ un tiers de pouce de pluie relativement chaude. Une ville qui s’en est sortie était alors puni par la troisième tempêtequi devait être plus fort.

Il s’agit du jour de janvier le plus humide jamais enregistré à San Diego, a indiqué le National Weather Service.

Tijuana et d’autres régions du nord de la Basse-Californie ont été durement touchées. Au moins huit migrants ont été secourus par les agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et par les sauveteurs des pompiers de San Diego lorsqu’ils ont été mis en danger par les eaux de crue de la vallée de la rivière Tijuana, du côté américain. ont déclaré les autorités.

Les habitants du quartier de Southcrest, juste au sud-est du centre-ville, ont dû être secourus par les pompiers car de l’eau stagnante a rapidement entouré leur complexe d’appartements, selon les autorités et la couverture médiatique de NBC San Diego. Aucun blessé n’a été signalé.

La base navale de San Diego, au sud du centre-ville, a signalé des inondations en fin de matinée alors qu’une épaisse cellule de précipitations s’est déplacée sur la zone et a mis plusieurs rues et l’Interstate 15, qui mène à Las Vegas, sous suffisamment d’eau pour qu’elles soient effectivement fermées.

Les responsables de la Marine ont déclaré que le personnel de la base devrait s’abriter sur place alors qu’il tentait de déplacer le trafic entrant et sortant vers des zones de la base qui n’étaient pas temporairement reliées à la baie adjacente de San Diego.

Le maire Todd Gloria a déclaré l’état d’urgence « en raison de précipitations extrêmes et d’inondations soudaines ». il estaide. Il a exhorté les résidents et les visiteurs à rester à l’écart des routes lundi. Les écoles voisines de La Mesa et Spring Valley ont déclaré que les salles de classe seraient fermées mardi.

La ville a été aux prises avec des inondations dans des endroits habituels, notamment Mission Valley, où plusieurs routes étaient impraticables, et Ocean Beach, où les baigneurs n’avaient pas nécessairement besoin d’atteindre l’océan pour se baigner.

À l’extrémité nord du comté de San Diego, la State Route 78 a été fermée à l’est de la ville d’Oceanside après que des voies aient été ensevelies dans les eaux de crue. Les voies en direction est sont restées fermées lundi soir, selon le département des transports de Californie.

La scène était similaire dans toute la région, la tempête ayant attiré l’humidité du Pacifique et formé une rivière atmosphérique, ce que la National Oceanic and Atmospheric Administration appelle des « rivières dans le ciel », ce qui a produit des effets uniques dans une génération.

Une femme marche devant des voitures endommagées par des inondations lors d’une tempête de pluie à San Diego lundi. Denis Poroy / AP

La tempête a fait écho aux ravages d’El Niño en 1983 ou 1998 – des années classiques pour le phénomène pluvieux qui a provoqué des inondations généralisées, des vagues importantes et même des semaines de neige dans le sud de la Californie.

La tempête de lundi a tourné sur la côte dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et a frappé le nord de la Basse-Californie, donnant à San Diego un coup dur mais néanmoins violent, a déclaré le météorologue du NWS, Brandt Maxwell.

Le courant-jet à longue queue, une caractéristique permanente qui dirige généralement les tempêtes beaucoup plus au nord, et la forte rivière atmosphérique sont associés à un air instable composé d’une atmosphère plus chaude entrant en collision avec des climats plus froids, a déclaré Maxwell. Ensemble, ces éléments ont chargé la tempête de la journée.

La seule chose qui manquait, a noté Maxwell, était un vent fort.

Les quantités de pluie à San Diego ont été bien inférieures à la normale cette saison, qui a débuté le 1er octobre. Mais cette seule tempête a amené la ville légèrement au-dessus de la normale pour l’année, a déclaré Maxwell.

Il reste encore pratiquement la moitié de la saison des pluies à venir, et les précipitations annuelles moyennes sont de près de 10 pouces. La tempête a donné à San Diego suffisamment de pluie pour que les précipitations cumulées depuis le début de la saison soient à peine inférieures à 5 pouces pour la saison, a déclaré Maxwell.

Pour continuer sur une trajectoire normale ou même produire une année de précipitations supérieure à la normale qui justifierait les prévisions d’une année El Niño pluvieuse pour la Californie, la côte sud de la Californie devra connaître davantage de jours comme celui-ci.

Il est rare d’avoir beaucoup de précipitations en mouvement après la fin mars. Cette tempête est probablement la dernière de ce type en janvier.

“Au moins à court terme, il ne semble pas y avoir grand-chose à l’horizon pour la Californie du Sud”, a déclaré Maxwell.