San Diego Comic-Con : impact des grèves hollywoodiennes

Visiteurs et cosplayeurs devant une affiche au Comic-Con de San Diego. Ullstein Bild | Ullstein Bild | Getty Images

San Diego Comic-Con reviendra à ses racines ce week-end, alors que les vedettes d’Hollywood sautent sur les panneaux promotionnels et marchent sur les lignes de piquetage à Los Angeles. Les acteurs se sont mis en grève vendredi dernier, fermant ainsi l’industrie du cinéma et de la télévision. Dans le cadre de leur grève, les acteurs ne sont pas autorisés à promouvoir des travaux liés à des contrats télévisuels ou théâtraux avec des studios. Cela signifie pas d’interviews, de premières, de publications sur les réseaux sociaux et pas de conventions. « Le moment de ces grèves a un impact significatif sur un événement promotionnel important comme le Comic-Con », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com. « C’est souvent le lieu utilisé comme rampe de lancement pour les machines de marketing derrière certains des contenus les plus attendus des fans à venir dans les salles et dans l’ensemble du paysage médiatique. » Cela signifie qu’il n’y a pas de Timothee Chalamet et Zendaya pour faire le buzz sur « Dune: Part Two », pas de Quinta Brunson pour discuter de tout « Abbott Elementary » et pas de Kenan Thompson et Kel Mitchell pour prévisualiser le tant attendu « Good Burger 2 ». Mais, même sans les meilleurs talents, SDCC débutera quand même jeudi. « Le Comic-Con ne va pas disparaître », a déclaré Robert Thompson, professeur à l’Université de Syracuse et expert en culture pop. « Le spectacle peut encore continuer à San Diego. Le Comic-Con est si grand qu’il est encore plus grand que les plus grandes stars. » À l’approche du week-end, de nombreux studios hollywoodiens avaient déjà décidé de ne pas participer aux festivités du SDCC. Marvel et DC ont partagé leurs prochaines listes de films de bandes dessinées et d’émissions de télévision, ce qui a conduit les deux à se retirer des présentations du chapiteau Hall H cette année. Ce sera la première fois depuis 2011 qu’aucun des studios franchisés n’accueillera un panel dans l’espace convoité de 6 500 places. Maintenant, avec des acteurs incapables de promouvoir leurs projets, plus de deux douzaines de panneaux ont été annulés. Cela comprend des présentations de d’Amazon « Wheel of Time », « Jury Duty » de Freevee ABC « Abbott Elementary » et le panel du 25e anniversaire de « That ’70s Show ». En règle générale, les panels axés sur les acteurs représentent entre 25% et 30% de la programmation d’un comic-con régional. Au San Diego Comic-Con, ce pourcentage peut atteindre 40%, ont déclaré des experts de l’industrie à CNBC. Les représentants du San Diego Comic-Con n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Plus qu’Hollywood

Bien sûr, San Diego Comic-Con n’est pas seulement une question de célébrités qui vendent leur contenu le plus récent et le plus ringard. Il y a un vaste étage rempli de marchandises des meilleurs détaillants de la culture pop comme Funko , Entertainment Earth, Hasbro, Gentle Giant et Loot Crate, une allée d’artistes remplie d’artistes vendant des œuvres d’art originales, des stations d’autographes et des activations thématiques sur place pour des films et des émissions de télévision populaires. Et puis il y a le cosplay. « Nous sommes de grands fans de cinéma et c’est certainement une partie de la raison pour laquelle nous allons à l’encontre, pour parler aux personnes impliquées dans les productions et entendre ce qui se passe », a déclaré Justin Wilder, 36 ans, directeur adjoint des communications numériques à Rhode Island. . « Ça a été un peu décevant de voir les rapports de différentes choses annulées. » Wilder, qui assiste à son premier San Diego Comic-Con cette année, est également panéliste lors de l’événement pour le X-Men Fandom Panel. Il a déclaré à CNBC que bien que son badge ait été compensé par la convention, il a payé de sa poche son hôtel et son billet d’avion, qui ont totalisé près de 3 200 $ pour lui et sa femme.

Il a dit que même s’il n’était pas programmé sur un panneau, il aurait quand même fait le voyage. « Il y a beaucoup d’activités qui m’intéressent au-delà du cinéma et de la télévision qui auront toujours lieu », a-t-il déclaré, notant que le Hellfire Gala, une soirée costumée basée sur une bande dessinée populaire X-Men, était particulièrement intéressante. De nombreux participants à la prochaine convention ont déclaré à CNBC qu’ils prévoyaient toujours d’y aller, quels que soient les panels annulés et le plus petit nombre d’apparitions de célébrités. Après tout, les créateurs de bandes dessinées peuvent toujours assister et promouvoir leur travail. Le Comic-Con de San Diego, qui a été lancé en 1970, a commencé avec seulement 300 participants et des grands noms de la bande dessinée et de la science-fiction comme Jack Kirby et Ray Bradbury. Au fil des décennies, il s’est développé au-delà des bandes dessinées pour englober un plus large éventail de genres de la culture pop comme l’horreur, la fantaisie, l’anime, les jouets et les jeux vidéo, et dépasse désormais 130 000 participants par an.

Moins de lignes, plus de monde

« Avant, je pouvais marcher dans le Hall H en 45 minutes », a déclaré Jason Chau, 46 ans, responsable de l’audit des ventes à Forest Hills, New York. « La popularité de Marvel, ‘Twilight’, ‘Game of Thrones’ et ‘Walking Dead’ a rendu folle la demande de badges. » Chau participe au SDCC depuis 2008. Il passe généralement une grande partie de la convention à photographier le cosplay, à assister à des panneaux de bandes dessinées et à ramasser un ou deux autographes. Les coûts de Chau pour visiter San Diego et assister à la convention sont similaires à ceux de Wilder, mais avec les 285 $ supplémentaires pour un badge de quatre jours. Il a déclaré que lorsque la convention a commencé à attirer davantage l’attention d’Hollywood, il a évité les présentations dans le hall H, qui obligent souvent les participants à faire la queue toute la nuit pour obtenir une place. Jusqu’à présent, un seul panneau Hall H a été annulé à la suite de la grève de l’acteur, Legendary Entertainment se retirant de la machine à sous. Pourtant, avec plus de deux douzaines de panneaux dans les livres, SDCC devra faire face à une circulation piétonnière accrue. Une partie du processus de planification de ces types de conventions est l’idée qu’un certain pourcentage de participants fera toujours la queue quelque part. « Je suis préoccupé par tous ces grands panneaux annulés, comment cela va affecter la circulation dans la salle d’exposition », a déclaré Wilder. Wilder n’est pas étranger aux conventions de la bande dessinée, ayant assisté à New York Comic Con, Rhode Island Comic Con, Terrificon et Wicked Comic Con. « Pour SDCC, j’essaie simplement de garder un état d’esprit positif », a-t-il déclaré. Ceux qui vendent des marchandises sur le salon sont un peu plus optimistes quant à la possibilité d’une plus grande foule. « Je pense que ce sera formidable pour l’interaction avec les fans », a déclaré Ashley Anderson, directrice de la communauté et des réseaux sociaux de la société de collection Super7. « Je veux dire, tu vas pouvoir vraiment mettre l’accent sur le fan plus qu’avant. »

Douleur pour les studios

Le manque de célébrités est plus susceptible de frapper les studios eux-mêmes. Après tout, la publicité pour que les stars boycottent les activités promotionnelles se répercute directement sur les producteurs d’Hollywood, qui ont déjà été fustigé dans la presse pour des tactiques prétendument sournoises. « Ne pas avoir certains des plus grands noms de la culture pop au Comic-Con ou ailleurs pour soutenir leurs derniers projets est une perte pour la convention et pour le fandom à court terme », a déclaré Robbins. « Dans l’ensemble, cela met en évidence la lutte de l’industrie pour les salariés des classes inférieures et moyennes. » Plusieurs participants du SDCC ont déclaré à CNBC qu’ils étaient déçus que certains panels aient été annulés et que certaines célébrités ne participeront pas à l’événement, mais comprennent pourquoi cela se produit. « C’est un moment malheureux, mais ce qu’ils demandent a beaucoup de sens », a déclaré Wilder à propos de la grève. « La technologie de l’IA a le potentiel de transformer beaucoup l’industrie du cinéma et de la télévision et les gens sont préoccupés par leur sécurité d’emploi. Je ne veux pas que les gens blâment les acteurs ou les scénaristes pour que l’escroquerie soit différente, ils essaient juste de faire sûr qu’ils obtiennent un prix équitable pour leur travail et qu’ils ne sont pas exploités. »