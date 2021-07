San Diego Comic-Con 2021 – Que se passe-t-il cette année ?

SAN DIEGO Comic-Con organise son spectacle annuel spectaculaire ce week-end mettant en vedette certaines des plus grandes franchises et favoris des fans.

Les goûts de The Walking Dead, Chucky, Snake Eyes, Masters of the Universe: Revelation et Dexter Revival monteront sur la scène virtuelle lors de l’événement de ce week-end.

Comic-Con sera à nouveau hébergé virtuellement cette année en raison de la pandémie Crédit : Getty Images – Getty

Qu’est-ce que le Comic-Con ?

Comic-Con est la plus grande convention de bande dessinée au monde qui célèbre les œuvres des créateurs de bandes dessinées, auteurs de science-fiction et de fantasy. , réalisateurs, producteurs et scénaristes de cinéma et de télévision à San Diego.

Depuis le premier événement organisé en 1970, il se développe maintenant continuellement pour inclure une grande variété de culture pop et de divertissement. Elle est considérée comme la « plus grande convention du genre au monde ».

Les participants profitent de panels, de séminaires et d’ateliers avec des professionnels de la bande dessinée et obtiennent même des avant-premières des films, bandes dessinées et jeux vidéo à venir.

Il existe également des événements amusants auxquels participer, tels que le concours annuel de costumes de mascarade et le festival international du film indépendant Comic-Con.

Des milliers de cosplayers se déguisent en leurs personnages préférés pour le célèbre événement annuel.

En raison de Covid, le Comic-Con a de nouveau été adapté en tant qu’événement virtuel cette année, s’étalant sur trois jours au lieu de cinq.

Qu’est-ce qu’il y a à regarder ?

Au cours de l’événement de trois jours, vous aurez le choix entre de nombreux panels populaires.

Dragon Ball Z – Vendredi 23 juillet à 10h

Tuca & Bertie – Vendredi 23 juillet à 11h

Le prince dragon – Vendredi 23 juillet à 11h

Maîtres de l’Univers : Révélation – Vendredi 23 juillet à 12h

Marvel : X-Men – Vendredi 23 juillet à 12h

Chroniques d’Usagi – Vendredi 23 juillet à 12h

Temps de l’aventure : terres lointaines – Vendredi 23 juillet à 12h

Batman : État de la peur – Vendredi 23 juillet à 13h

Star Wars : La Haute République – Vendredi 23 juillet à 14h

Les morts qui marchent – Vendredi 23 juillet à partir de 15h

Rick et Morty – Vendredi 23 juillet à 16h

Trilogie de la rue de la peur – Vendredi 23 juillet à 16h

Blade Runner : Lotus noir – Vendredi 23 juillet à 17h

Superman : Fils de Kal-El – Samedi 24 juillet à 11h

Amphibia et maison de la chouette – Samedi 24 juillet à 12h

Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes – Samedi 24 juillet à 16h

Horreur Noire – Samedi 24 juillet à 16h

Spectacle d’horreur – Samedi 24 juillet à 18h

Gen:LOCK Saison 2 – Samedi 24 juillet à 18h

Docteur Who – Dimanche 25 juillet à 10h

Wonder Woman à travers le multivers – Dimanche 25 juillet à 11h

Légendes de demain – Dimanche 25 juillet à 12h

Noir radieux – Dimanche 25 juillet à 15h

Armée de voleurs – Dimanche 25 juillet à 14h

Que s’est-il passé au dernier Comic-Con ?

Au lieu d’attirer des foules énormes comme c’est généralement le cas, l’année dernière, le Comic-Con a également été contraint de réinventer l’occasion pratiquement en raison de la pandémie.

Mais cela a quand même impressionné les fans avec des panneaux amusants et révélateurs, tels que le casting de What We Do in the Shadows discutant de leurs singeries sur le plateau et le gang Family Guy lisant un script hilarant de la saison 4.

Il a été suivi de sorties incroyables de bandes-annonces, de dates et d’épisodes de The Walking Dead, de taquineries de Star Wars: The High Republic et d’une bobine de séquences inédites d’émissions de science-fiction préférées.