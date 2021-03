« Vivez à Valley Center, dans le comté du Nord, et j’ai supposé que c’était juste une série d’artillerie beaucoup plus bruyante à Camp Pendleton. Le site Web dit qu’ils font Mortar Fire toute la journée et je pensais en avoir entendu parler plus tôt et encore ce soir », a tweeté @scarrcats.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy