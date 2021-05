Samyuktha Hegde commence à jouer un fanatique d’entraînement dans «Puncch Beat 2» | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Samyuktha Hegde fera ses débuts en série web avec « Puncch Beat 2 ».

L’actrice jouera le personnage de Meesha, qui est une experte en MMA. C’est une jeune adolescente qui adore son temps d’entraînement.

Parlant de son personnage, Samyuktha déclare: « Mon personnage, Meesha est une fanatique d’entraînement et soucieuse de sa santé à l’extrême. Elle a toujours beaucoup d’énergie et aime être mise au défi. Et c’est quelque chose que même moi je suis dans ma vraie vie. Donc, Je pourrais le mieux comprendre Meesha. Jouer un fanatique d’entraînement peut être difficile à l’écran car beaucoup de jeunes essaient de suivre ce qu’ils voient à l’écran. Vous devez donc maintenir un équilibre parfait tout en jouant un tel rôle et vous assurer de ne pas le faire. J’en fais pas trop. «

Samyuktha dit qu’elle était à l’aise avec le casting pendant le tournage de la série.

« Ce sont mes débuts numériques, donc je suis très enthousiaste et excité de voir ce qui m’attend. J’ai passé un gala pendant le tournage de la série. Les acteurs et l’équipe sont un plaisir absolu de travailler avec », dit-elle.

« Puncch Beat 2 » sera diffusé sur Alt Balaji.