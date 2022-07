Samuel Sandoval, locuteur de code navajo, décède ; 3 restants du groupe

FLAGSTAFF, Arizona (AP) – Samuel Sandoval, l’un des derniers Navajo Code Talkers qui a transmis des messages pendant la Seconde Guerre mondiale en utilisant un code basé sur leur langue maternelle, est décédé.

Sandoval est décédé vendredi soir dans un hôpital de Shiprock, au Nouveau-Mexique, a déclaré samedi sa femme Malula à l’Associated Press. Il avait 98 ans.

Des centaines de Navajos ont été recrutés dans la vaste nation Navajo pour servir de Code Talkers avec le US Marine Corps. Seuls trois sont encore en vie aujourd’hui : Peter MacDonald, John Kinsel Sr. et Thomas H. Begay.

Le code, basé sur la langue Navajo alors non écrite, a confondu les cryptologues militaires japonais. Les Code Talkers sont célébrés chaque année le 14 août, le jour où les Japonais se sont rendus.

Malula Sandoval a déclaré que son mari avait hâte de participer à la célébration cette année et de voir un musée construit en l’honneur des Code Talkers.

“Sam a toujours dit:” Je voulais que mes jeunes Navajos apprennent, ils doivent savoir ce que nous avons fait et comment ce code a été utilisé et comment il a contribué au monde “”, a-t-elle déclaré samedi. “Que la langue navajo était puissante et qu’elle continuerait toujours à porter notre héritage.”

Felicia Fonseca, Associated Press