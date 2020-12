La France a été profondément secouée par le meurtre brutal d’un instituteur, Samuel Paty, et maintenant les ondes de choc résonnent bien au-delà des frontières du pays.

Paty a été décapité pour avoir fait son travail; montrant des caricatures controversées du prophète le plus important de l’Islam, Muhammad, lors d’un cours sur la liberté d’expression. Aujourd’hui, aux Pays-Bas, d’autres enseignants craignent pour leur vie d’avoir donné le même genre de cours.

L’un des professeurs du Collège Emmaüs de Rotterdam est absent depuis des semaines. Il est entré dans la clandestinité après avoir reçu des menaces suite aux commémoration pour Samuel Paty. Ce n’est qu’après cette commémoration que certains étudiants ont remarqué une caricature en soutien au journal satirique français, Charlie Hebdo, accroché dans sa classe. Malgré le fait qu’il était là depuis cinq ans. La photo du dessin animé a été publiée sur les réseaux sociaux avec une menace. Un jeune étudiant a été arrêté.

Des représentants du Collège Emmaüs ont refusé de nous commenter à ce sujet.

Failles dans la société néerlandaise

Le meurtre du professeur de français a ouvert de vieilles blessures aux Pays-Bas et a mis en évidence à quel point le pays est divisé en matière de liberté d’expression et de religion.

Nous avons discuté avec des étudiants du Collège Emmaüs pour voir ce qu’ils pensaient des événements qui ont conduit au meurtre du professeur. Les opinions variaient. Certains pensent que l’enseignant «utilisait simplement ses droits constitutionnels pour exprimer son opinion». D’autres pensent qu’il n’est pas approprié d’utiliser des dessins animés en classe parce que les enfants peuvent avoir des croyances différentes. Certains pensent que montrer quelque chose de positif sur la religion est une bonne chose, mais « les dessins animés sont plus susceptibles d’être négatifs ».

Dans l’épisode complet non rapporté du lecteur multimédia ci-dessus, nous n’avons montré que des parties du dessin animé qui ont renouvelé le débat dans la société néerlandaise. Mais le dessin animé dans son intégralité montre un dessinateur sans tête Charlie Hebdo tirant la langue à un djihadiste brandissant une épée sanglante. Il s’intitule « Immortel ».

Un certain nombre d’étudiants du Collège Emmaüs ont interprété à tort le djihadiste comme le Prophète Muhammad.

Clamming up

Nous avons frappé aux portes de huit mosquées et autant d’écoles, mais personne ne voulait discuter avec nous des dessins animés et de la liberté d’expression.

En fin de compte, un enseignant d’une autre école a accepté de parler. Il a dit qu’il ne s’était jamais senti en danger, mais a quand même demandé à rester anonyme. Nous avons discuté de l’opportunité de montrer des dessins animés à l’école. Voici ce qu’il pense:

«La provocation doit avoir un but.

« Si l’intention est de choquer et d’avoir ensuite une conversation avec vos enfants à propos de ces choses, alors peut-être que cela convient.

«Mais, tu sais, je parle aussi de sexe dans ma classe et nous parlons de films pornos, je ne montre pas ces films.

« On peut en parler sans montrer les photos. »

Deux imams néerlandais ont demandé que la loi sur le blasphème en vertu de laquelle insulter Dieu est un crime soit rétablie. Il a été abandonné en 2013. Mais pour d’autres, la liberté d’expression doit être protégée à tout prix. Un député du chef du parti conservateur, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, déclare: «Nous serons plus sévères dans notre approche des personnes qui menacent les dessinateurs, les journalistes, les avocats et les juges».

_Où se situent les dessinateurs sur le sujet? _

Nous avons demandé Tjeerd Royaards, le rédacteur en chef d’une mouvement de dessin animé à Amsterdam s’il devait y avoir des limites à leur travail?

Il a déclaré: « Faire de la satire et faire des caricatures éditoriales consiste à opérer en marge de la liberté d’expression et à explorer où se trouvent ces limites. La difficulté de nos jours est que la violence entre dans l’équation lorsque vous parlez des conséquences pour les caricatures. « . Il ne pense pas que la création de nouvelles limites va aider parce que « Les dessinateurs sont autocensurés et ont des sujets sur lesquels ils dessineront ou non. Ils ont des références visuelles qu’ils utiliseront ou non. La liberté d’expression n’est pas ‘pas sans limites. «

Charlie Hebdo n’est pas le point de départ de la polémique. Le journal danois, Jyllands-Posten, a été le premier à publier des caricatures ridiculisant le prophète Mahomet en 2005. Le magazine satirique français les a republiées et en a ajouté d’autres. En 2006, l’ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Philippe Val a déclaré que leur travail n’est pas une provocation, c’est « l’exercice de son droit à la liberté de caricatures et à la liberté de la presse ».

Mais tout le monde sait ce qui s’est passé ensuite. L’agression contre Charlie Hebdo en 2015 a marqué le début d’une série de grèves jihadistes qui ont fait environ 400 morts en Europe et plus de 200 en France à ce jour.

Samuel Paty était l’un d’entre eux et son meurtre n’était pas un événement isolé. Quelques semaines après sa mort à Nice, trois personnes ont été tuées dans une attaque terroriste islamiste à l’intérieur d’une église catholique. Vienne était la suivante. Une fusillade près d’une grande synagogue a fait quatre morts. L’État islamique a déclaré qu’il l’avait fait.

Mais pour en revenir aux Pays-Bas, dans quelle mesure l’islam radical y est-il répandu? Est-ce un terrain fertile pour une attaque terroriste? Nous avons posé cette question à une organisation musulmane, SPIOR, cela représente soixante-dix mosquées à Rotterdam. L’une de leurs tâches est de servir d’intermédiaire entre l’islam et les institutions laïques. Son directeur, Zakaria Chiadmi, a déclaré: « Je ne peux pas assurer à cent pour cent que cela n’arrivera jamais ici. Nous avons eu notre part d’incidents aux Pays-Bas, pas directement de la communauté musulmane, mais par des soldats isolés. »

Un meurtre qui préoccupe encore tout le monde dans le pays est celui de l’une de ses personnalités les plus controversées et les plus célèbres, Theo Van Gogh.

Il a été tué il y a 16 ans. Le réalisateur et «enfant terrible» a payé de sa vie ses provocations à l’islam. Les vélos parcourent le contour de craie où il a été tué sans même s’en apercevoir maintenant.

L’éditorialiste Ebru Umar a travaillé avec Van Gogh pendant des années. Elle est une fervente partisane de la liberté d’expression. Elle a appris à ses dépens que cela a un coût. Elle dit: « Tout ce que nous avons écrit était amusant, mais c’était aussi un défi. Mais il y avait de l’humour dans ce que nous avons écrit. Nous ne penserions jamais qu’un meurtre pour des motifs religieux islamiques aurait lieu. Ensuite, cela s’est produit. »

Van Gogh était un ailier droit charismatique. Il était choquant, tout comme son documentaire sur les femmes et l’islam. « Soumission: Partie 1 ») avec ses scènes explicites et provocantes sont ce qui a déclenché son assassinat par un musulman né aux Pays-Bas. Son collègue, Ebru, condamne le silence après ces événements. Elle pense que des attaques vont se produire aux Pays-Bas et que la société ne fait que s’enfoncer la tête dans le sol:

« Nous voulons juste l’ignorer tant que cela ne se produit pas devant votre propre porte, tant que cela ne vous affecte pas, taisez-vous. »

De violentes manifestations ont éclaté dans le monde musulman en 2005 et 2006 après la publication des caricatures mettant en vedette le prophète Mahomet. Des centaines de personnes ont été tuées au cours de ces émeutes.

Les mêmes scènes se produisent encore aujourd’hui. Les pays musulmans ont réagi de la même manière à la répression du président français Emmanuel Macron contre l’islam radical. Mais la nouvelle approche de Macron a commencé avant et s’est poursuivie après la mort de Paty. Alors, rien n’a changé depuis la première publication des caricatures il y a quinze ans?

Tjeerd Royaards estime que le travail des dessinateurs est devenu plus dangereux et imprévisible. De plus en plus de menaces sont faites, « c’est juste devenu un environnement plus complexe pour faire des dessins animés ».

De nombreuses questions subsistent au sujet de la liberté d’expression et de religion. Le concept de blasphème doit-il être reconsidéré par la communauté musulmane? Ou le monde occidental a-t-il besoin de repenser ses principes séculiers et de s’adapter à une population de plus en plus diversifiée?