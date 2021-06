Samuel Olson « est décédé » 2 SEMAINES avant d’être porté disparu et « un corps meurtri a été laissé dans le bain pendant des jours par la fiancée de son père »

SAMUEL Olson serait décédé plus de deux semaines avant d’être porté disparu et son corps meurtri a été laissé dans le bain pendant des jours par la petite amie de son père, selon des documents judiciaires.

Theresa Balboa, 29 ans, a été emprisonnée mardi soir et accusée de falsification de preuves après que le corps d’un enfant soupçonné d’avoir disparu Samuel a été retrouvé dans sa chambre de motel.

Samuel a été porté disparu pour la première fois le 27 mai par Balboa et son père, Dalton Olson, bien que la police ait déclaré qu’il n’avait pas été vu en public depuis le 30 avril.

Maintenant, de nouveaux documents judiciaires publiés jeudi suggèrent que Samuel – qui n’a pas encore été officiellement déclaré mort – pourrait en fait être décédé plus de deux semaines avant l’appel de la police.

Les documents d’accusation indiquent que le colocataire de Balboa a déclaré aux enquêteurs qu’il avait été appelé par Balboa le 10 mai qui lui a dit que Samuel était mort.

Le colocataire a déclaré qu’il était parti travailler et s’était ensuite rendu à la résidence pour trouver Samuel allongé dans le lit, inconscient.

Il a déclaré à la police qu’il avait remarqué des ecchymoses sur le corps de l’enfant, selon les procureurs.

Le colocataire a déclaré que lui et Balboa avaient déplacé le corps de l’enfant dans une baignoire où il est resté deux jours.

Puis, le 13 mai, il prétend avoir acheté du ruban adhésif et un fourre-tout en plastique à Wal-Mart et que lui et Balboa ont enveloppé le corps de Samuel dans une feuille de plastique, l’ont placé dans un sac fourre-tout et ont mis le corps à l’arrière de son camion.

Ils se sont ensuite rendus dans une unité de stockage à Webster, selon des documents judiciaires.

Dans un développement antérieur jeudi, les procureurs ont déclaré que des images de surveillance montraient que Balboa était ramassé à

