Samuel Newey : un volontaire britannique « tué au combat » en combattant en Ukraine | Nouvelles du monde

Un volontaire britannique a été « tué au combat » dans l’est de l’Ukraine, a déclaré son frère.

Samuel Newey, 22 ans, s’était rendu dans le pays pour combattre juste avant son 21e anniversaire.

Son frère Daniel Newey a écrit sur Facebook : « Je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point je me sens brisé.

« Je ne peux pas non plus souligner à quel point je suis fier de mon petit frère.

« Il venait d’avoir 21 ans lorsqu’il a décidé de répondre à l’appel et de se rendre à Ukraine pour lutter contre l’impérialisme russe.

« Sam, tu as donné ta vie pour des gens que tu n’as jamais connus et tu as agi avec courage, moralité et honneur. »

L’hommage ajoute : « Non seulement tu es mon petit frère, mais tu es un homme exceptionnel, un bon soldat et l’une des personnes les plus courageuses que j’aie jamais eu le privilège de connaître.

« Merci beaucoup d’avoir fait partie de ma vie pendant ces 22 années. Je t’aime toujours mon frère. »

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il soutenait la famille d’un Britannique suite à sa mort en Ukraine.

Samuel Newey a comparu devant le tribunal en février 2020 après que lui et son père, Paul Newey, aient été accusés d’infractions terroristes pour avoir prétendument aidé illégalement Daniel, un volontaire britannique combattant contre l’État islamique en Syrie.

Les charges retenues contre les deux hommes ont été abandonnées à la suite d’un examen du Crown Prosecution Service en juillet de la même année.