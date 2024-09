Samuel L. Jackson sous contrat pour neuf films avec Marvel

Samuel L. Jackson a donné au public le premier indice que l’univers cinématographique Marvel allait être plus important qu’ils ne l’imaginaient. L’acteur est apparu pour la première fois dans le rôle de Nick Fury à la fin de Homme de ferannonçant à Tony Stark qu’il ferait partie d’un univers plus vaste. C’était le premier des neuf films signés par Jackson avec Marvel Studios. L’acteur a déclaré GQ qu’il a non seulement été choqué par l’accord, mais qu’il est resté en vie assez longtemps pour les voir tous se conclure.

« Je savais que j’avais un contrat pour neuf films, » a déclaré Jackson. « [Marvel Studios president] Kévin [Feige] Il a dit : « Nous allons vous proposer un contrat de neuf films. » Combien de temps faut-il rester en vie pour faire neuf films ? Ce n’est pas le processus le plus rapide au monde. Je ne savais pas qu’ils allaient faire neuf films en deux ans et demi. C’est un peu fou ! Oh merde, je suis en train d’épuiser tous mes contrats. Ça a marché. «

Jackson a atteint la fin de ce contrat initial de neuf films avec Capitaine Marvel mais est revenu pour d’autres films Marvel, notamment Avengers : Endgame, Spider-Man : Far From Homeet Les Merveilles. Il a également occupé le devant de la scène dans le Invasion secrète série sur Disney+.

Cela fait beaucoup de films Marvel, mais Jackson a déclaré au LA Times en 2022 qu’il préférait se concentrer sur ce qui le rend heureux plutôt que de courir après des récompenses. Je n’aurais jamais laissé les Oscars être une mesure de mon succès ou de mon échec en tant qu’acteur, » a déclaré Jackson. « Mon critère de réussite est mon bonheur : suis-je satisfait de ce que je fais ? Je ne fais pas de films de chasse aux statues. Vous savez [whispers]: « Si tu fais ce film, tu gagneras un Oscar. » Non, merci. Je préfère être Nick Fury. Ou m’amuser à être Mace Windu avec un sabre laser dans la main. «