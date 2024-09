Samuel L. Jackson se dit surpris par son contrat de neuf films avec Marvel

Samuel L. Jackson travaille dans le monde du cinéma depuis longtemps, mais il n’avait jamais rien vu de tel que son contrat avec Marvel.

« Je savais que j’avais un contrat de neuf films », a récemment rappelé Jackson. GQ. « Quand Kévin [Feige, Marvel Studios president] a dit : « Nous allons vous proposer un contrat de neuf films », pensa Jackson, « Combien de temps dois-je rester en vie pour faire neuf films ? »

Jackson a poursuivi : « Ce n’est pas le processus le plus rapide au monde, les gens ne le font pas. Je ne savais pas qu’ils allaient faire neuf films en deux ans et demi. C’est un peu fou, genre, Oh merde…, j’épuise mes contrats ! Mais ça a marché. »

Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury dans « The Avengers ».

Divertissement Marvel



Il est vrai que Marvel parcourt les films plus rapidement que la plupart des studios n’oseraient jamais l’essayer, mais « deux ans et demi » équivaut en réalité plutôt à 11. La première apparition de Jackson dans le MCU en tant que Nick Fury, l’ancien espion, fondateur des Avengers, et directeur du SHIELD, était en 2008 Homme de feret son neuvième était en 2019 Spider-Man : loin de chez soi.

Le personnage et les conditions chez Marvel étaient clairement assez agréables à Jackson, car il a joué dans un dixième film (Les merveilles), trois séries télévisées (Agent du SHIELD, Et si…?et Invasion secrète), et trois jeux vidéo (Homme de fer 2, Disney Infinity : Super héros Marvelet Disney Infini 3.0) comme Fury.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son moment préféré en tant que personnage, Jackson n’a pas hésité à nommer la scène dans Captain America : Le Soldat de l’Hiver « Quand il est dans la voiture, je veux dire, c’est la quintessence de Nick Fury. C’est comme, D’accord, pas de panique, juste cool, comprendre, faire le prochain pas, faire le prochain pas, faire le prochain pas. Vous savez, des connards—. »

La scène du film de 2014 voit Fury déjouer une tentative d’assassinat orchestrée par le méchant HYDRA en ouvrant le feu depuis une tourelle intégrée à son SUV.

Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury.



Jackson a également été interrogé sur son désir déclaré que Fury visite le Wakanda un jour. Il a expliqué que « nous faisions tous cela – tous les Noirs de l’univers Marvel essayaient de comprendre pourquoi nous ne pouvions pas aller au Wakanda : moi, Don ». [Cheadle]Anthony Mackie. »

Panthère noire et sa suite, Panthère noire : Wakanda pour toujoursmettait en vedette deux des castings d’acteurs noirs les plus impressionnants que l’industrie ait jamais vus. Mais « je n’y suis toujours pas arrivé », a déploré Jackson.

Le dernier projet Marvel de Jackson était celui de Nia DaCosta Les merveillesen 2023. Il avait une liste bien remplie cette année, avec des rôles dans quatre films non-Marvel, y compris son rôle de voix de Vic dans Le film Garfield et son rôle principal dans l’adaptation d’August Wilson La leçon de piano. On le verra ensuite dans le Western La Trinité Impie face à Pierce Brosnan.