Samuel L. Jackson salué lors de la soirée-bénéfice cinématographique du MoMA par sa famille proche et ses amis

NEW YORK (AP) — Le Musée d’Art Moderne était rempli de jurons et de rires mercredi soir alors que Samuel L. Jackson La famille et les amis ont célébré la riche carrière de l’acteur et réalisateur avec ses succès au box-office, ses personnages plus grands que nature et ses répliques explosives lors de la soirée-bénéfice annuelle du film.

Jackson, connu pour ses fameuses bombes F, s’en est tenu à un discours plus sentimental lors de la soirée-bénéfice tandis que ses amis et sa famille l’ont honoré avec certaines de ses répliques préférées.

« J’ai eu la chance de jouer un large éventail de personnages et j’ai appris quelque chose de nouveau sur l’expérience humaine avec chacun d’entre eux, et j’en garde toujours une partie au fur et à mesure que je continue », a-t-il déclaré.

À 75 ans, Jackson a bâti un héritage hollywoodien qui s’étend sur 40 ans. Qu’il s’agisse de jouer dans des superproductions bourrées d’action comme Mace Windu dans « Star Wars » ou Nick Fury dans l’univers Marvel, jusqu’aux personnages emblématiques de Quentin Tarantino comme Jules grossier dans « Pulp Fiction » et Ordell dans « Django Unchained », Jackson a montré maintes et maintes fois. encore une fois, il peut se transformer sans effort à chaque nouveau rôle. C’est sa polyvalence qui l’a propulsé au rang de star du cinéma.

Mais la carrière de Jackson ne se définit pas seulement par son rôle à l’écran dans les films et à la télévision. Il a prêté ses talents cinématographiques à Broadway où il a joué Martin Luther King Jr. dans « The Mountaintop » et Doaker Charles dans « Piano Lesson ».

Entre les clips de l’illustre carrière de Jackson, un cercle intime de la famille et des amis de Jackson remontant à ses années d’université à Morehouse est monté sur scène pour lui rendre hommage.

Son épouse LaTanya Richardson Jackson a plaisanté en disant qu’elle avait remis en question les capacités d’acteur de Jackson jusqu’au moment où elle l’a vu dans « Pulp Fiction ». Avant de décider de devenir acteur, a-t-elle déclaré, Jackson étudiait pour devenir biologiste marin.

« Avance rapide, j’ai vu Pulp Fiction et je me suis assise dans ce cinéma et j’ai commencé à pleurer », a-t-elle déclaré. J’ai dit que ma vie était finie, qu’il allait devenir une star de cinéma.

L’acteur Denzel Washington a travaillé pour la première fois avec Jackson en 1979 et a depuis marqué 45 ans d’amitié avec l’acteur. Il a récemment produit l’adaptation d’August Wilson de « The Piano Lesson » pour Netflix, qui met en vedette son ami de longue date. Lors de l’événement, Washington a déclaré qu’il se souvenait d’avoir appris et vu Jackson jouer sur scène en tant que protagoniste d’une pièce alors qu’il était autrefois doublure.

« J’aurais aimé être la moitié de l’acteur qu’il est », a déclaré Washington.

Le cinéaste Spike Lee a vu Jackson pour la première fois jouer avec sa femme sur leur ancien campus universitaire. Depuis ses années d’université, Lee a joué Jackson dans « Jungle Fever », « Do the Right Thing » et « Chi-Raq ».

« J’ai été époustouflé par leur talent », a-t-il déclaré à propos de Jackson et Richardson Jackson. « Je savais que si Dieu le voulait, si je devenais cinéaste, ces grands artistes figureraient dans mes films. »

L’actrice Brie Larson et le cinéaste George Lucas ont tous deux envoyé des messages vidéo, louant l’incroyable catalogue de Jackson et sa personnalité aimante. Parmi les autres orateurs de la soirée qui ont partagé des mots aimables et une poignée de bombes F pour Jackson, citons le réalisateur Kenny Leon, lauréat d’un Tony Award, et l’acteur Walton Goggins.

La soirée a été clôturée par une performance du chanteur nigérian Tems, lauréat d’un Grammy Award.

En tant que dernier lauréat du MoMA, Jackson rejoint les anciens récipiendaires, notamment Martin Scorsese, Tom Hanks, Julianne Moore, Cate Blanchett et Quentin Tarantino. La 16e édition du musée de New York, présentée en partenariat avec Chanel, collecte des fonds pour préserver et intégrer des films dans la collection du musée.

« Alors que nous célébrons le cinéma ce soir, rappelons-nous le pouvoir qu’il a pour changer des vies et inspirer les générations futures qui bénéficieront de l’acquisition et de la préservation par le MoMA de films comme ceux qui ont enflammé les rêves d’un petit enfant noir assis dans la salle de cinéma ségréguée du Tennessee. devant vous maintenant », a déclaré Jackson dans son discours.