Samuel L. Jackson revient sur l’étape clé de « Pulp Fiction »

Samuel L. Jackson rend hommage à son film culte Pulp Fiction à l’occasion de son 30e anniversaire et il a trouvé un excellent moyen d’y parvenir : en recréant sa scène emblématique.

Dans le film, ladite scène était une rencontre tendue où son personnage Jules Winnfield récitait le verset biblique Ézéchiel 25 : 17.

Montrant qu’il l’avait toujours compris, Samuel s’est rendu sur Instagram et a publié un clip montrant la reprise du dialogue.

« Le chemin de l’homme juste est assailli de toutes parts par les iniquités des égoïstes et la tyrannie des hommes méchants », a-t-il commencé.

« Béni soit celui qui, au nom de la charité et de la bonne volonté, guide les faibles à travers la vallée des ténèbres, car il est véritablement le gardien de son frère et le chercheur d’enfants perdus. »

« Et je frapperai contre toi avec une grande vengeance et une colère furieuse ceux qui tentent d’empoisonner et de détruire mes frères. Et tu sauras que mon nom est l’Éternel quand je me vengerai de toi !

« TU SAIS QUE JE L’AI TOUJOURS OBTENU !!! ÉZÉKIEL 25:17. JOYEUX 30ÈME ANNIVERSAIRE DE PULP FICTION », a écrit Samuel en légende du message.