Samuel L. Jackson a été choqué par l’offre de Marvel pour neuf films

Samuel L. Jackson a participé à une interview rétrospective de sa carrière pour le magazine GQ et a admis avoir été choqué par la vitesse à laquelle Marvel a conclu son contrat initial de neuf films. Jackson a accepté l’offre initiale de Marvel de jouer Nick Fury dans neuf films, en commençant par une apparition à la fin de « Iron Man » en 2008. Il a depuis joué dans une douzaine de films Marvel, dont plusieurs films « Avengers » et des films à succès comme « Iron Man 2 » et « The Marvels ».

« Je savais que j’avais un contrat pour neuf films », a déclaré Jackson.[Marvel Studios president] Kévin [Feige] « Ils ont dit : « Nous allons vous proposer un contrat de neuf films ». Combien de temps faut-il rester en vie pour faire neuf films ? Ce n’est pas le processus le plus rapide au monde. Je ne savais pas qu’ils allaient faire neuf films en deux ans et demi. C’est un peu fou ! Oh merde, je suis en train d’épuiser tous mes contrats. Ça a marché. »

Jackson avait déjà déclaré à la Los Angeles Times qu’il n’a jamais perdu l’intérêt pour son rôle de Nick Fury et qu’il préfère faire des films Marvel qui rapportent des milliards de dollars plutôt que de gagner des Oscars ou de courir après des rôles qui les appâtent.

« J’avais beau être blasé, je me disais : « J’aurais dû gagner un Oscar pour ceci ou cela et ça n’est pas arrivé », une fois que j’ai surmonté cette épreuve il y a de nombreuses années, ce n’était plus un problème pour moi », a déclaré Jackson. « J’ai toujours aimé aller aux Oscars. J’ai toujours hâte de recevoir un panier-cadeau pour avoir présenté une cérémonie. J’offre des cadeaux à ma famille, ma fille et ma femme en emportent. C’est cool… Mais à part ça, j’étais passé à autre chose. »

Jackson a ajouté : « Je n’ai jamais laissé les Oscars être un critère de réussite ou d’échec en tant qu’acteur. Mon critère de réussite est mon bonheur : suis-je satisfait de ce que je fais ? Je ne fais pas de films où l’on court après une statuette. Vous savez : « Si tu fais ce film, tu gagneras un Oscar. » Non, merci. Je préfère être Nick Fury. Ou m’amuser à être Mace Windu avec un sabre laser dans la main. »

Le mandat de Jackson en tant que super agent Marvel comprenait également la tête d’affiche de sa propre série Disney+ « Secret Invasion ». Regardez l’interview complète de Jackson dans la vidéo GQ ci-dessous.