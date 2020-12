LANDOVER, Maryland: Avec Christian McCaffrey de nouveau sorti, les Panthers de la Caroline ont cassé leur séquence de trois défaites consécutives grâce à une grande performance de quelqu’un qui n’était pas sur le radar pour de nombreux championnats de football Fantasy.

Le receveur Curtis Samuel a fait sa meilleure imitation de McCaffrey lors d’une victoire de 20-13 à Washington dimanche, établissant des sommets en carrière avec 106 verges en réception et 52 verges au sol. Samuel a interrompu une course de 45 verges pour organiser l’un des deux touchés offensifs des Panthers et a attrapé cinq passes de Teddy Bridgewater.

Plus important encore, nous avons remporté la victoire, a déclaré Samuel. Nous voulions sortir et gagner aujourd’hui. Vous savez quoi, s’il me faut pour obtenir des chiffres comme ça, quoi qu’il en soit, mon objectif principal est de gagner.

La Caroline (5-10) n’a pas fait beaucoup de victoires ces derniers temps, ayant perdu huit sur neuf pour se retirer des séries éliminatoires. Gâcher le vieil entraîneur Ron Rivera et la première tentative de Washington pour décrocher le NFC East était une motivation suffisante, et Samuel a été la clé pour faire le travail malgré le dépassement des Panthers 386-280.

L’entraîneur Matt Rhule a qualifié Samuel de créateur de différence et ses coéquipiers ont estimé que son travail acharné avait porté ses fruits.

Curtis a été exceptionnel pour nous, a déclaré Bridgewater après avoir terminé 19 sur 28 pour 197 verges. Il a pu faire des choses que vous ne voyez généralement pas faire avec les récepteurs larges. Nous lui avons demandé de faire beaucoup, d’être un porteur de ballon, d’être un bloqueur de tête, de courir et d’attraper des passes. Il a tout fait.

Samuel s’est habitué à ce rôle de slash à Ohio State, bien qu’il appartienne généralement à McCaffrey, qui a été limité par une blessure à trois matchs cette saison. Cela a donné dimanche une vitrine au choix de deuxième tour de 2017 pour prouver qu’il peut tout faire d’une valeur précieuse avec une agence gratuite à venir.

Chaque fois que j’ai l’occasion de toucher le ballon, profitez-en au maximum, a déclaré Samuel, qui à 24 ans devrait être très recherché avec son contrat de recrue. Je me sens comme un homme d’affaires cette année: assez chanceux pour pouvoir courir le ballon et attraper le ballon. Je peux mettre les défenses dans une impasse. Pourquoi m’utiliser comme récepteur alors que je pourrais faire tant de choses encore?

Washington a découvert cela à la dure. Samuel l’a fait sauter à l’extérieur lors de sa plus longue course de la journée et a traîné le plaqueur potentiel Jeremy Reaves avec lui quelques mètres supplémentaires au 6.

Ils faisaient juste des jeux, a déclaré Kamren Curl, la sécurité de Washington. Ils sont aussi payés. Certains gars vont faire des jeux.

Tout comme il voulait créditer Bridgewater et le reste de l’attaque pour sa journée de carrière, Samuel ne voulait pas accaparer les distinctions pour cette course qui a mis en place un touché clé des Panthers.

La ligne entière a fait un excellent travail de blocage », a déclaré Samuel. Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire. J’ai dû prendre le relais à ce moment-là. J’ai l’impression qu’aucun homme ne peut m’attaquer dans l’espace. Je sais que je devais faire manquer ce type. C’est ce que les entraîneurs attendaient de moi.

