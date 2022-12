Samuel Eto’o filmé en altercation hors match de Coupe du monde

Samuel Eto’o a semblé viser l’homme après un match de Coupe du monde. Photo de Sergey Mihailicenko/Agence Anadolu/Getty Images

DOHA, Qatar – Le président de la fédération camerounaise de football et ancien joueur vedette, Samuel Eto’o, a été filmé en train de donner un coup de pied à un homme au sol lors d’une altercation devant un stade de la Coupe du monde mardi.

Eto’o s’était arrêté pour poser pour des photos avec des fans près du stade 974 après la victoire 4-1 du Brésil contre la Corée du Sud en huitièmes de finale. Des images circulant sur les réseaux sociaux le montraient alors en train de réagir aux commentaires d’un homme tenant un appareil photo.

L’ancien attaquant de Barcelone et de l’Inter Milan a d’abord été retenu par des personnes de son entourage, puis s’est dégagé et a semblé viser un coup de pied sur l’homme, qui est tombé à la renverse au sol.

ESPN a contacté la FA camerounaise et les représentants d’Eto’o pour commentaires. Les organisateurs qataris ont déclaré qu’Eto’o n’avait pas été leur invité au match.

Eto’o a été au Qatar en tant que président de la fédération de football du Cameroun, qui a été éliminée en phase de groupes la semaine dernière.

Il représente également le comité d’organisation de la Coupe du monde du Qatar en tant qu’ambassadeur mondial de l’héritage depuis 2019 et fait partie du programme FIFA Legends qui utilise d’anciens joueurs pour promouvoir le football.

On ne savait pas à quel titre Eto’o avait assisté au match de lundi soir. La FIFA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Comité suprême du Qatar pour la livraison et l’héritage, qui supervise la Coupe du monde, et son gouvernement n’ont pas immédiatement répondu aux questions sur l’incident.

Eto’o a disputé quatre Coupes du monde pour le Cameroun entre 1998 et 2014 et a été élu à la tête de sa fédération de football il y a un an.