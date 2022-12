Samuel Eto’o désolé pour une altercation hors match de Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Le président de la Fédération camerounaise de football et ancien joueur vedette, Samuel Eto’o, s’est excusé d’avoir jeté un homme au sol dans ce qu’il a appelé une “altercation violente” devant un stade de la Coupe du monde tôt mardi.

Eto’o s’était arrêté pour poser pour des photos avec des fans près du stade 974 après que le Brésil eut battu la Corée du Sud 4-1. UN vidéo initialement publiée sur les réseaux sociaux par le journal La Opinion l’a montré en train de réagir aux commentaires d’un homme tenant une caméra.

L’ancien attaquant de Barcelone et de l’Inter Milan a d’abord été retenu par des personnes de son entourage, mais il s’est ensuite dégagé et a semblé viser un coup de pied sur l’homme, qui est tombé à la renverse au sol.

“J’ai eu une altercation violente avec une personne qui était probablement un supporter algérien”, a écrit Eto’o dans des déclarations publiées en français et en anglais. sur son compte Twittercitant une campagne de plusieurs mois menée par les supporters de ce pays contre le Cameroun depuis les éliminatoires de la Coupe du monde en mars.

“Je voudrais m’excuser d’avoir perdu mon sang-froid et d’avoir réagi d’une manière qui ne correspond pas à ma personnalité”, a déclaré Eto’o, qui représente le comité d’organisation de la Coupe du monde du Qatar en tant qu’ambassadeur mondial de l’héritage depuis 2019.

L’homme, la personnalité algérienne des médias sociaux Said Mamouni, a ensuite publié une vidéo sur YouTube disant qu’il était la personne qui a été attaquée et qu’il se trouvait dans un poste de police qatari pour déposer une plainte contre Eto’o.

“Samuel s’est disputé avec moi. Il m’a frappé, et celui qui l’accompagnait m’a poussé. Je suis ici pour porter plainte et il a également cassé mon appareil photo », a déclaré Mamouni.

Il a déclaré qu’Eto’o était devenu violent après que Mamouni lui ait demandé s’il avait soudoyé l’arbitre gambien Bakary Gassama lors d’un match de qualification controversé pour la Coupe du monde entre le Cameroun et l’Algérie. Le Cameroun a remporté le match retour 2-1 dans les derniers instants du match et s’est qualifié pour la Coupe du monde selon la règle des buts à l’extérieur.

La fédération algérienne de football a déposé une plainte auprès de la FIFA, l’instance dirigeante du football, exigeant une rediffusion du match en raison de ce qu’elle considérait comme des erreurs de référence commises par Gassama. La FIFA a rejeté la plainte.

Mais le grief de l’Algérie s’est également poursuivi lors de la première conférence de presse officielle de l’équipe camerounaise au Qatar, un jour avant d’affronter la Suisse. La question d’un journaliste algérien à l’entraîneur du Cameroun Rigobert Song sur le fait d’avoir « acheté la qualification » est restée sans réponse.

Eto’o était au Qatar à la tête de la délégation camerounaise, éliminée en phase de groupes la semaine dernière.

“J’ai été la cible d’insultes et d’allégations de tricherie sans aucune preuve”, a-t-il écrit mardi. “Je m’engage à continuer à résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens.”

Eto’o fait partie du programme FIFA Legends qui utilise d’anciens joueurs pour promouvoir le football et il n’était pas clair à quel titre Eto’o a assisté au match lundi soir.

Les organisateurs qataris de la Coupe du monde ont déclaré qu’Eto’o n’avait pas été leur invité au match.

La FIFA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole de la fédération camerounaise n’a pas immédiatement répondu aux appels téléphoniques ni répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Le gouvernement du Qatar n’a pas immédiatement répondu aux questions sur l’incident.

Eto’o a disputé quatre Coupes du monde pour le Cameroun entre 1998 et 2014 et a été élu à la tête de sa fédération de football il y a un an.

Il a appelé les responsables du football algérien “à mettre fin à ce climat malsain avant qu’un drame plus grave ne se produise”.

“Aux supporters des Fennecs”, a-t-il déclaré, notant le surnom de l’équipe d’Algérie, “je souhaite qu’ils trouvent la paix et parviennent à surmonter la déception d’une douloureuse défaite, désormais derrière nous”.

Graham Dunbar, Associated Press