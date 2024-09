Samuel D. Hunter découvre la tendresse humaine dans un Costco à « Clarkston »

L’œuvre de Samuel D. Hunter peut sembler rétrograde, mais son principal sujet dramatique est intemporel : les relations humaines.

Ses pièces retrace les multiples façons dont les individus se reconfigurent les uns les autres, au travail, à la maison et dans la communauté locale. La malléabilité de l’identité est illustrée dans les contextes provinciaux de l’Ouest américain, où il n’existe souvent pas de menu complet de possibilités de style de vie et où le passage entre la conformité religieuse et le statut de paria stigmatisé peut être extrêmement étroit.

Hunter ne s’intéresse manifestement pas seulement à l’effet catalyseur des psychologies divergentes. Dans des pièces telles que « The Whale », « Pocatello » et « A Permanent Image », il examine de près le paysage sociologique, la façon dont l’économie et la culture restreignent et amplifient, emprisonnent et libèrent potentiellement cette chose que nous appelons le moi.

« Clarkston », dont la première est actuellement sur la côte ouest dans une production de la Echo Theater Company mise en scène par Chris Fields au Atwater Village Theatre, raconte l’histoire de deux collègues de travail chez Costco dont les blessures parlent plus profondément l’une à l’autre que leurs différences superficielles. Chris (le nouveau venu Sean Luc Rogers, qui fait une première impression mémorable) travaille depuis un certain temps dans le magasin de Clarkston, Washington. Il a grandi juste de l’autre côté de la frontière, à Lewiston, dans l’Idaho. (Hunter a écrit « Clarkston » pour qu’il fasse partie d’un programme double avec « Lewiston », un autre drame compact, bien qu’il s’agisse de pièces indépendantes et qu’il n’est pas nécessaire de les voir ensemble.)

Chris est plus ou moins chez lui dans la mesure où il connaît le territoire et son histoire, même s’il n’arrive pas à trouver sa place dans l’un ou l’autre. Jake (Michael Sturgis), un nouvel embauché qui apprend encore les ficelles du métier, est un poisson hors de l’eau. Diplômé du Bennington College, spécialisé dans les études de genre postcoloniales, Jake est ouvertement gay et originaire du Connecticut. Comment ce diplômé en arts libéraux de la côte Est s’est-il retrouvé dans ce coin reculé à travailler dans un Costco ? La question déconcerte Chris, qui a fait des études universitaires et rêve de postuler à un prestigieux programme d’écriture de troisième cycle à l’Université de l’Iowa.

Jake n’hésite pas à partager son histoire. Il a traversé le pays en voiture après que son petit ami l’a largué. Jake souffre d’une maladie neurologique progressive qui provoque des mouvements involontaires. Son pronostic est sombre. Il ne pense pas être en vie dans huit ans. Son petit ami a mis fin à leur relation parce qu’il ne voyait pas d’avenir ensemble. Jake s’est retrouvé à Clarkston par accident, après que ses mouvements corporels incontrôlés l’ont forcé à quitter la route.

Alors qu’il logeait dans un hôtel juste en face de Costco, il s’est dit : « Pourquoi ne pas postuler pour un emploi et rester un peu dans le coin ? » Lointain descendant de William Clark de Lewis et Clark, Jake était intrigué par l’idée de partir vers l’Ouest et de suivre leur trace jusqu’au Pacifique. S’installer dans la région de Lewiston-Clarkston lui semble donc comme une fatalité.

« C’est une période terrible pour être en vie », dit-il à Chris, dans un moment d’intimité sexuelle avortée entre eux. « Il n’y a plus rien à découvrir. »

C’est peut-être vrai pour Uncharted Frontier, mais ce n’est pas vrai pour d’autres. Jake et Chris sont l’un pour l’autre des pays inconnus. Qui savait, par exemple, que Chris était gay ? Il est sélectivement sorti du placard, ce qui est en soi assez audacieux dans une ville qui n’est pas un bastion de tolérance LGBTQ+. Mais ce n’est qu’une facette de son identité. Il est également un écrivain avec un penchant pour les histoires effrayantes et le fils d’une femme aux prises avec une dépendance à la méthamphétamine.

Michael Sturgis, à gauche, Tasha Ames et Sean Luc Rogers dans la compagnie de théâtre Echo de « Clarkston ». (Cooper Bates)

Trisha (Tasha Ames), la mère de Chris, est le troisième personnage de la pièce. Sa lutte pour se rétablir est réelle, mais son manque de sobriété émotionnelle en dit long sur l’éducation traumatisante de Chris. Il est devenu écrivain, sans doute en partie à cause de cette souffrance précoce. Et sa sensibilité aiguë envers Jake, qui est aux prises avec un problème de santé écrasant, est également un héritage de son passé.

Chris connaît bien le métier de gardien. Il couvre Jake dans ses difficultés à soulever des objets lourds et dans son instabilité générale. Aussi privilégié qu’il soit, il se déprécie lui-même, pour ne pas dire s’auto-sabote, mais Jake accepte la gentillesse avec un amusement désinvolte. Il n’arrive pas à croire qu’un type comme Chris supporte tous les problèmes qu’il cause au travail. Mais à un autre niveau, il sait qu’il apporte un nouvel horizon à la vie d’un collègue qui n’a jamais vu l’océan, même s’il n’est qu’à quelques centaines de kilomètres.

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un film à deux mains, Clarkston possède certains des artifices inhérents à ce genre. Les dialogues encadrés doivent faire beaucoup de travail narratif. Parfois, le réalisme impeccable de Hunter cède sous le poids. Mais le contexte de l’interaction des personnages – un monde de grande surface avec une mobilité économique limitée et des collations à volonté – est éloquent.

La mise en scène sans chichis de Field permet de concentrer l’attention sur les acteurs. Il n’y a qu’un seul faux pas gênant : l’intrusion de différentes versions de la chanson « 4 + 20 » entre les changements de scène. Les paroles peuvent résonner, mais elles rivalisent avec une pièce qui a besoin de plus d’espace.

Rogers permet à Chris d’être lui-même en toute discrétion. Bien qu’il s’agisse des débuts professionnels de l’acteur sur scène, il y a une certaine maturité dans sa performance. Il donne une définition de son personnage tout en lui permettant de garder secrètes les choses qu’il n’est pas encore prêt à déclarer.

Sturgis, si habile à jouer des excentriques flamboyants (il était merveilleux dans le rôle d’un joker de bureau dans la production Echo de « Gloria » de Branden Jacobs-Jenkins), a la performance comique la plus voyante. Le personnage a une légère stridence qui gagnerait à être un peu plus calme. On a parfois l’impression que Jake, joué par Sturgis, ne donne pas à Chris la chance de découvrir ce qui se cache derrière son apparence agitée, défensive et bavarde. Même ses pensées suicidaires sont bruyantes.

Son interprétation, cependant, rend hommage à l’intuition protectrice qui permet à Jake de dénoncer les exigences égoïstes que la mère de Chris impose à son fils. (Ames est particulièrement puissant lorsqu’il révèle la rage qui se cache derrière la rééducation de Trisha.) Si Jake ne voit pas toujours qu’il exerce une pression similaire sur Chris, c’est peut-être parce qu’il est encore dans une certaine mesure dans le déni de la gravité de sa maladie. Et peut-être parce qu’il sait qu’il aura beaucoup de temps plus tard pour le stoïcisme et la solitude.

Avoir un effet durable sur une autre personne ne signifie pas nécessairement s’y attacher de manière permanente. « Clarkston » laisse entendre que certaines de nos relations les plus instructives peuvent être les plus transitoires. C’est l’une des belles découvertes de la petite pièce absorbante et finalement édifiante de Hunter – une œuvre qui n’est pas aussi démodée qu’elle pourrait le paraître.