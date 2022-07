Samuel Castillejo rejoint Valence en provenance de l’AC Milan

Valence a fait sa première signature avant la nouvelle saison de la Liga avec l’arrivée de l’ailier Samuel Castillejo sur un transfert gratuit de l’AC Milan.

Le transfert voit le retour du joueur de 27 ans en Espagne, où il a précédemment joué pour Malaga et Villarreal, après quatre saisons en Italie, avec le nouvel entraîneur de Valence Gennaro Gattuso – qui a précédemment entraîné Castillejo à Milan – un facteur clé dans le transfert.

« J’ai parlé à Gattuso et il est évident que grâce à lui, tout a été beaucoup plus rapide pour me permettre d’être ici. Je vais lui parler plus tard quand nous aurons le temps, mais nous savons tous comment il était en tant que joueur : c’est un gagnant et il a une grande mentalité de gagnant », a déclaré Castillejo à son arrivée à Valence.

Le transfert de Castillejo à Valence aidera le club à surmonter la perte de joueurs tels que Denis Cheryshev, Helder Costa et Bryan Gil, tous partis à la fin de la saison dernière.

Les problèmes financiers du club signifient que l’ailier international portugais Goncalo Guedes pourrait également être vendu avant le début de la nouvelle saison, ainsi que les internationaux espagnols Jose Luis Gaya et Carlos Soler, qui a été lié à l’Atletico Madrid et à Barcelone.

Valence avait tenté de signer Castillejo, qui n’a fait que cinq apparitions pour Milan la saison dernière, en janvier, mais a plutôt signé Gil en prêt de Tottenham.

Dembele va rester à Barcelone

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a également déclaré que le club gardait l’attaquant français Ousmane Dembele, dont le contrat devrait être prolongé jusqu’à la fin de 2024. Dembele a bien performé la saison dernière après avoir refusé de partir en prêt.

Laporta n’a pas répondu aux questions sur la question de savoir si Barcelone essayait toujours de signer Robert Lewandowski du Bayern Munich. Laporta a récemment déclaré que Barcelone avait fait une offre pour l’attaquant.

(Avec les contributions des agences)

