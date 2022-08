Samuel Affleck fait une coupe de cheveux avec son père Ben alors que J.Lo brille en quittant le studio – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Ben Affleck49 ans, a passé du temps père-fils avec son plus jeune enfant, Samuel, 10 ans, lors d’un récent voyage à une station-service. Le sosie mignon de l’acteur a montré une toute nouvelle coupe de cheveux qui a laissé ses cheveux beaucoup plus courts que les longues mèches que nous avons vues sur lui dans le passé. Lui et son père portaient tous deux des tenues décontractées, qui comprenaient un t-shirt blanc, un jean et des baskets blanches et vertes pour Ben et un t-shirt gris, un jean et des baskets noires et blanches pour lui.

Plus à propos Ben Affleck

Ben a montré leur lien d’amour en mettant son bras autour de Samuel alors qu’ils passaient devant des photographes. Ils semblaient être seuls et n’ont pas prêté attention aux caméras alors qu’ils faisaient le tour de la station-service. Ce fut un moment mignon entre eux et a aidé à montrer la relation étroite entre eux.

À peu près au même moment, Ben et Samuel ont été aperçus à la station-service, Jennifer Lopez, ,53 a été vu avec un look incroyable en quittant un studio. Elle portait un haut court blanc à manches longues et un pantalon large assorti de style cargo alors que ses longs cheveux étaient baissés. Elle a associé le look à des baskets blanches et noires et a également ajouté des lunettes de soleil au look alors qu’elle portait un sac et souriait à la caméra.

Les plus belles photos de Jennifer Lopez et Ben Affleck depuis leur mariage

Les dernières sorties de Ben, Samuel et Jennifer surviennent après qu’ils aient passé du temps à Paris, en France, après que Ben et Jennifer se soient mariés à Las Vegas, NV le mois dernier. Les jeunes mariés ont été photographiés lors de nombreuses sorties avec leur famille recomposée et ont semblé passer un bon moment en dînant et en faisant du shopping. Ils ont également été vus se détendre sur un bateau à un moment donné, prouvant qu’ils savent comment passer des vacances d’été parfaites !

Après les vacances prolongées, Ben est retourné à Los Angeles, en Californie, avant que Jennifer ne travaille sur Aquaman 2. La chanteuse “Jenny From The Block” est restée à Capri, en Italie, pour passer du temps et travailler sur des séances photo accrocheuses qui la rendaient magnifique dans divers maillots de bain et tenues.