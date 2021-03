Samsung’s Wildlife Watch vous invite à devenir un ranger virtuel et à surveiller les animaux en voie de disparition vivant dans la brousse africaine

Caméra et technologie vidéo dans les combinés Samsung Galaxy S20 FE utilisés pour booster les flux en direct, 24/7 d’animaux sauvages dans la réserve naturelle de Balule, qui fait partie du parc national Kruger

Samsung s’associe aux pionniers africains de la technologie Africam pour améliorer la portée de son infrastructure de streaming dans la brousse

Soutenir le travail de l’Unité anti-braconnage Black Mamba, une troupe entièrement féminine qui utilise des méthodes non violentes pour prévenir le braconnage, qui a augmenté pendant la pandémie

Peggy Gou, amoureuse des animaux et DJ, appelle tout le monde à prendre le garde et à ramener les yeux du monde sur les animaux que la pandémie a laissés négligés

LONDRES, 2 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Samsung a annoncé aujourd’hui le lancement de Wildlife Watch, un nouveau pilote ambitieux qui utilise la technologie pour lutter contre le braconnage dans la brousse africaine. Les caméras de qualité professionnelle des téléphones Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) filmeront des séquences en direct qui seront diffusées 24h / 24 et 7j / 7 depuis la réserve naturelle de Balule en Afrique du Sud, qui fait partie du parc national Kruger. Tout le monde est invité à prendre le garde et à devenir un ranger virtuel, aidant à protéger les animaux en voie de disparition du braconnage en les surveillant dans leur habitat naturel et en profitant des observations en direct de ces animaux spectaculaires depuis chez eux.

Samsung a uni ses forces avec le pionnier africain de la technologie Africam pour réinventer l’un de ses derniers appareils mobiles Galaxy dans le cadre d’une initiative qui utilise la technologie pour aider à rendre le monde meilleur. Le modèle de profit pour but d’Africam signifie qu’ils soutiennent de manière charitable l’Unité anti-braconnage de Black Mamba; une troupe entièrement féminine qui utilise des méthodes non violentes pour empêcher le braconnage, qui a augmenté pendant la pandémie alors que les chasseurs illégaux profitent de la chute soudaine du tourisme. Grâce à l’initiative Wildlife Watch, les téléspectateurs seront plus proches du travail des gardes, verront les animaux qu’ils protègent et auront la possibilité de faire un don pour les soutenir. Pour en savoir plus, visitez: https://youtu.be/PfSPdBIApsQ

Né en Corée du Sud, la DJ, productrice et créatrice de mode Peggy Gou, basée à Berlin, qui aime les animaux – en particulier les girafes – est à l’avant-garde de l’initiative pour défendre et encourager les gens à participer, à prendre la montre et à sensibiliser.

Quatre combinés Samsung Galaxy S20 FE ont été installés en tant que caméras supplémentaires dans la brousse, augmentant de plus de moitié la portée de l’infrastructure Africam existante dans la réserve naturelle de Balule pendant la durée du pilote. La caméra de qualité professionnelle de chaque combiné est utilisée pour filmer les animaux pour la diffusion en direct. Soutenant les rangers dans leurs tâches quotidiennes, les pixels plus grands, l’intelligence artificielle améliorée de la caméra et le zoom spatial 30x, y compris le zoom optique 3 x dans les combinés, ont amélioré la qualité des photos que les Black Mambas sont capables de prendre lors d’une patrouille. De loin et même dans des conditions de faible luminosité et dans les conditions peu fiables de la brousse, ils peuvent renvoyer des images claires et détaillées à leur base comme preuve pour les enquêtes sur les activités de braconnage.

Une jeep camouflée équipée d’un Samsung Galaxy S20 FE sera également utilisée par les rangers pour les patrouilles de surveillance, et l’action diffusée en direct vous rapprochera des rangers et de leurs expériences quotidiennes.

Le programme d’upcycling Galaxy de Samsung vise à résoudre les besoins sociaux, à allonger le cycle de vie des produits et à réduire les déchets en réinventant les téléphones dans de nouveaux rôles. La réutilisation des produits existants pour servir une nouvelle fonction critique est un excellent moyen d’éviter d’avoir à créer de nouveaux produits. Dans le cadre de l’initiative Wildlife Watch, les combinés Samsung sont redéployés par les rangers en tant que caméras de vidéosurveillance pour les clôtures de périmètre, ainsi que l’ajout d’un support technique crucial pour améliorer les patrouilles quotidiennes des rangers.

En devenant un ranger virtuel et en surveillant la faune-watch.com, vous pouvez alerter les rangers si vous voyez des animaux en danger ou des signes de braconnage, partager ce que vous voyez via des instantanés sur les réseaux sociaux pour encourager les autres à participer et faire un don à The Black Unité anti-braconnage de Mamba. Avec différentes vues de la caméra, ce n’est jamais la même montre deux fois, et vous pourriez voir des éléphants, des lions et même des girafes dans la nature depuis votre canapé.

Peggy Gou, DJ, productrice et créatrice de mode amoureuse des animaux, a déclaré: «Nous aimons tous ces animaux magnifiques, mais la dure réalité est que le braconnage est en augmentation partout en Afrique. C’est incroyable de penser qu’un appareil que nous utilisons tous les jours peut aider à résoudre un problème aussi important. La capacité de devenir un ranger virtuel et soutenir les incroyables rangers de la vraie vie qui luttent contre le braconnage, c’est vraiment excitant. «

Mark Notton, directeur principal Mobile, Samsung L’Europe , a déclaré: «À mesure que nos vies sont devenues plus virtuelles, le pouvoir de la technologie de rassembler les gens pour faire quelque chose de bien et pour le bénéfice de tous n’a jamais été aussi clair. Wildlife Watch est un pilote vraiment passionnant, et en réutilisant l’un de nos derniers combinés de cette manière, nous espérons que les yeux accrus sur ces animaux incroyables soutiendront non seulement la surveillance existante et sensibiliseront, mais apporteront du plaisir en permettant aux gens de voir et d’en apprendre davantage sur la faune. domicile. »

Engagé à utiliser la technologie comme un instrument pour le bien, Wildlife Watch soutient le Programme de développement durable à l’horizon 2030, un plan adopté par 193 membres des Nations Unies, en répondant à l’Objectif de développement durable 15 – La vie sur terre – des objectifs de développement durable des Nations Unies. Samsung a collaboré avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour lancer une application mobile basée sur l’éducation et les dons – Samsung Global Goals. Actuellement, sur plus de 100 millions de smartphones Galaxy dans le monde, il a collecté plus de 1,5 million de dollars de dons pour le PNUD et offre à des millions de personnes la possibilité de rendre le monde meilleur et d’agir pour atteindre les 17 objectifs mondiaux.

Wildlife Watch sera en direct pendant deux mois (3rd Le 2 Marsnd Mai 2021). Pendant ce temps, Samsung espère ramener les yeux de nombreuses personnes sur les animaux oubliés pendant la pandémie. Pour regarder la diffusion en direct et aider à protéger les animaux vulnérables, rendez-vous sur Wildlife-watch.com.

Notes à l’éditeur

Pour plus d’informations sur l’engagement de Samsung à atteindre les objectifs de développement durable et sur la manière dont vous pouvez participer pour faire la différence, rendez-vous sur https://www.samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-global-goals/

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices. La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et des solutions de mémoire, de système LSI, de fonderie et de LED. Pour les dernières nouvelles, veuillez visiter la salle de presse Samsung à l’adresse http://news.samsung.com.

À propos d’Africam

Africam a été fondée en 1999 avec l’objectif principal de connecter un public mondial avec les images et les sons en direct de la brousse africaine. Nous sommes un groupe passionné de passionnés de la faune qui ont l’ambition collective de protéger notre merveilleuse faune et les écosystèmes vierges qu’ils habitent. Avec notre réseau de caméras en direct placé dans les endroits les plus reculés d’Afrique, nous diffusons nos flux en direct dans plus de 200 pays. Pour en savoir plus ou pour faire partie de la communauté Africam, visitez: www.africam.com

À propos de l’unité anti-braconnage Black Mamba

L’Unité anti-braconnage Black Mambas a été fondée en 2013 par Transfrontier Africa NPC pour protéger la région Olifants Ouest de la réserve naturelle de Balule. Au cours de la première année de fonctionnement, les Black Mambas ont été invités à s’étendre dans d’autres régions et à protéger maintenant toutes les limites de la réserve naturelle de 62 000 ha de Balule, qui fait partie de la région du Grand Kruger en Afrique du Sud. Ses équipes travaillent sur le concept de la philosophie «Fenêtre cassée», s’efforçant de faire de sa zone d’influence l’endroit le plus indésirable, le plus difficile et le moins rentable pour braconner toutes les espèces. Passionnées par la conservation de la faune et des rhinocéros, ces femmes sont la voix de la communauté grâce à leur travail de conservation.

Les objectifs du projet Black Mamba ne sont pas seulement la protection de la faune grâce à des bottes sur le terrain, mais aussi en étant un modèle dans leurs communautés. Ils veulent que leurs communautés comprennent que les avantages sont plus importants grâce à la conservation plutôt qu’au braconnage, en s’attaquant à la dégradation sociale et morale qui est le produit du braconnage au sein de leurs communautés. Ils s’inquiètent pour le bien de leurs enfants, car la fausse économie a amené la morale et les stupéfiants dans leurs communautés.

Samsung a fait un don aux Black Mambas et la fonction de donation sur le site Web apportera des revenus supplémentaires et des globes oculaires à cette situation mondiale si nécessaire.

