Samsung est sur le point d’introduire de grands changements dans sa gamme en 2021, à commencer par le Galaxy S21 compatible avec le S Pen en janvier. Pendant ce temps, le Galaxy Z Fold3 sera le produit phare de la société coréenne en H2, et nous ajoutons maintenant des informations sur le successeur du Galaxy Z Flip (5G). Un rapport suggère que Samsung pourrait équiper le prochain modèle Z Flip d’un chipset de milieu de gamme et en faire le pliable le plus abordable à ce jour.

Un rapport de Galaxy Club détaille un numéro de modèle destiné à être attribué à un futur modèle Galaxy Z Flip: SM-F720F. Alors que le «F» signifie que le modèle spécifié est une variante internationale, l’absence d’un «B» nous permet également de savoir que ce nouveau modèle n’apportera pas de support 5G.

Un modèle 4G est un signe que le téléphone Z Flip de base sera positionné plus bas que son prédécesseur, qui utilisait tous des chipsets Snapdragon 800. Le Galaxy Z Flip de Samsung était au prix de 1449 $ lors de son lancement, et le Z Fold2 de 1999 $. Nous verrons à quel point le Z Flip3 peut descendre

Pourtant, même si Samsung voulait faire des «pliables de milieu de gamme» une chose, nous ne pouvons pas imaginer les prix tomber à trois chiffres sur le marché actuel.

La source