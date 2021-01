Poblication néerlandaise Nieuwemobiel a pu obtenir un lot d’images officielles présentant les prochains chargeurs sans fil qui devraient faire leurs débuts aux côtés de la série Galaxy S21 dans deux jours. Les deux chargeurs sont censés s’appeler Samsung Wireless Charger Duo 2 et Samsung Wireless Charger Pad 2 et sont les successeurs du Wireless Charger Duo and Pad de l’année dernière.









Chargeur sans fil Duo 2

Le Duo 2 semble avoir un design légèrement différent, moins ovale. Il peut charger votre téléphone et votre montre intelligente ou vos écouteurs TWS en même temps. Il sera disponible en noir et blanc et sera livré avec un chargeur de voyage et un câble de chargement USB-C.









Chargeur sans fil Pad 2

Le Pad 2, quant à lui, est uniquement destiné à votre téléphone et sera également disponible en noir et blanc.







Chargeur sans fil Duo 2 et Pad 2

Malheureusement, il n’y a pas d’informations sur les vitesses et les prix pris en charge mais nous devrions en savoir plus dans deux jours.

La source (en néerlandais)