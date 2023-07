Samsung Wallet, Thermo Check et WhatsApp arrivent dans la série Galaxy Watch – Samsung Global Newsroom

Une gamme de nouvelles applications pour sa série Galaxy Watch offrira des expériences de smartwatch plus réactives, adaptables et multifonctionnelles aux utilisateurs de Galaxy. Avec Samsung Wallet, Thermo Check et WhatsApp, les utilisateurs peuvent faire plus que jamais directement depuis leur poignet.1

Portefeuille Samsung : L’année dernière, Samsung Wallet a combiné Samsung Pay avec Samsung Pass pour regrouper davantage de portefeuilles d’utilisateurs sur leurs smartphones. Désormais, Samsung Wallet viendra également dans la nouvelle série Galaxy Watch. Avec l’application Samsung Wallet tout-en-un, les utilisateurs peuvent facilement effectuer des paiements, fournir des pièces d’identité et retirer des billets de spectacle 2 directement sur leur smartwatch.

: Grâce à la nouvelle API Skin Temperature une partie du kit de développement logiciel (SDK) Privileged Health de Samsung Les partenaires peuvent désormais profiter pleinement de la technologie infrarouge avancée de la Galaxy Watch pour les mesures de température. La nouvelle application Thermo Check permet aux utilisateurs de mesurer facilement la température de leur environnement, des repas qu’ils s’apprêtent à manger à l’eau dans laquelle ils s’apprêtent à nager, le tout sans aucun contact physique requis. Il sera d’abord disponible sur les prochains appareils Galaxy Watch, puis étendu à la série Galaxy Watch5. Whatsapp: Dans une nouvelle extension de l’écosystème Wear OS unifié, les utilisateurs de Galaxy Watch5 et Galaxy Watch4 peuvent désormais utiliser la toute première application smartwatch de WhatsApp. L’application permettra aux utilisateurs de poursuivre les conversations, de répondre aux messages par la voix et même de répondre aux appels, le tout sans avoir à sortir leur téléphone.4

Grâce à l’introduction de ces nouvelles fonctionnalités, la série Samsung Galaxy Watch bénéficiera de fonctions plus polyvalentes et d’une convivialité plus simple. Avec encore plus à dévoiler à Galaxy Unpacked le 26 juillet à 20 h 00 KST / 7 h 00 HNE, Samsung continue de rendre plus large l’écosystème d’applications disponible sur sa série Galaxy Watch et de maximiser l’expérience des utilisateurs.

1 La disponibilité peut varier selon le modèle, le marché et le smartphone associé.

2 La disponibilité de Samsung Wallet et de ses fonctionnalités peut varier selon le marché et le smartphone couplé.

3 Téléchargez l’application via Google Play et couplez-la avec la Galaxy Watch compatible.

4 Téléchargez l’application via Google Play et couplez-la avec la série Galaxy Watch4 ou Watch5. L’application sera progressivement publiée à partir d’aujourd’hui. La disponibilité peut varier selon l’appareil.