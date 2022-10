Samsung Wallet s’étend à 13 nouveaux marchés

Samsung regroupe ses services Pay and Pass sous un même toit, appelant la plateforme Samsung Wallet. La fusion a commencé en juin, la Corée du Sud étant le premier marché évident, puis six autres marchés ont suivi.

Aujourd’hui, Samsung a annoncé que 13 nouveaux marchés recevront Samsung Wallet d’ici la fin de l’année. Il s’agit de Bahreïn, du Danemark, de la Finlande, du Kazakhstan, du Koweït, de la Norvège, d’Oman, du Qatar, de l’Afrique du Sud, de la Suède, de la Suisse, du Vietnam et des Émirats arabes unis.













Application Samsung Wallet

Jeanie Han, vice-présidente exécutive et responsable de l’équipe Digital Life de la division mobile de Samsung, a déclaré que la société “se concentre sur l’introduction de la plate-forme sur autant de marchés que possible, dès que possible”, afin que davantage d’utilisateurs de Samsung Galaxy puissent “récolter le avantages » du portefeuille numérique.

Samsung Wallet est la réponse de l’entreprise à des services similaires de concurrents tels qu’Apple, Google et même Huawei – un moyen rapide et facile de stocker toutes les cartes bancaires, cartes de fidélité, cartes de voyage et toutes sortes d’identifiants différents.

Le propre service de Samsung est protégé par Samsung Knox, ce qui signifie que les documents particulièrement sensibles sont enregistrés dans un environnement isolé, ce qui constitue une couche supplémentaire de protection contre les attaques potentielles.

