Samsung Wallet sera disponible sur 8 nouveaux marchés – Samsung Global Newsroom

Désormais, davantage d’utilisateurs de Galaxy peuvent profiter d’une expérience Samsung Wallet rapide, facile et sécurisée

Samsung Électronique a annoncé aujourd’hui le portefeuille Samsung1 sera disponible sur huit nouveaux marchés, dont l’Australie, le Brésil, le Canada, Hong Kong, l’Inde, la Malaisie, Singapour et Taïwan2 à partir de fin janvier. Samsung Wallet est une application sécurisée et polyvalente qui vous permet d’organiser et d’utiliser facilement vos essentiels quotidiens.

“Lorsque Samsung a lancé Samsung Wallet l’année dernière, nous nous sommes engagés à développer l’expérience grâce à des partenariats ouverts avec nos entreprises et nos fournisseurs de services et à garantir l’accès à la plate-forme au plus grand nombre de personnes possible”, a déclaré Jeanie Han, vice-présidente exécutive et responsable de l’équipe Digital Wallet chez Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. “Au cours des derniers mois, nous avons travaillé dur pour étendre rapidement la disponibilité de Samsung Wallet, apportant la plate-forme à davantage d’utilisateurs potentiels. Nous sommes impatients de partager de nouveaux développements passionnants au cours de l’année à venir.

L’année dernière, Samsung a lancé avec succès la plate-forme Samsung Wallet et étendu ses services à 21 pays – Bahreïn, Chine, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Kazakhstan, Corée,3 Le Koweït, la Norvège, Oman, le Qatar, l’Afrique du Sud, l’Espagne, la Suède, la Suisse, le Vietnam, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis Et, en collaborant avec divers partenaires et développeurs de confiance, Samsung Wallet continuera également de croître et d’enrichir votre quotidien. vie.

Peu importe où vous habitez, la protection de votre personnel les données et les informations sont vitales. Samsung Wallet va au-delà pour protéger vos données en les stockant dans un environnement sécurisé où elles sont protégées contre les logiciels malveillants et autres menaces potentielles.

1 La disponibilité et le lancement de fonctionnalités spécifiques et les modèles d’appareils pris en charge peuvent varier selon le marché et sont sujets à changement.

2 Le moment exact et la disponibilité des mises à jour peuvent varier selon l’utilisateur et le marché.

3 Les fonctionnalités de Samsung Wallet ont été lancées en Corée du Sud sous Samsung Pay.