Samsung Wallet est désormais disponible dans 8 autres régions, dont l’Inde et le Brésil

Samsung Wallet est arrivé en juin dernier, réunissant Samsung Pay et Samsung Pass sous un même toit. Il a été déployé à l’échelle mondiale depuis, la société coréenne annonçant maintenant que le service s’étend à huit nouveaux marchés, portant le total à 29.

Les nouvelles régions sont l’Australie, le Brésil, le Canada, Hong Kong, l’Inde, la Malaisie, Singapour et Taïwan, et le déploiement est prévu pour la fin janvier.













Application Samsung Wallet

Samsung Wallet est un service à guichet unique pour tous les types de cartes – crédit et débit, cartes de bibliothèque, abonnements et cartes-cadeaux et même certaines clés numériques prises en charge, ainsi que des actifs numériques tels que les portefeuilles blockchain.

Samsung s’associe à certains constructeurs automobiles comme BMW et Hyundai pour permettre la fonction de clé numérique pour une gamme de modèles. L’héritage de Samsung Pass apporte également la gestion des mots de passe et l’accès aux crypto-monnaies.

Source