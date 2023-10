Samsung Wallet commence à permettre aux utilisateurs de télécharger des identifiants d’État et des permis de conduire

Samsung indique que vous pourrez télécharger votre permis de conduire sur Samsung Wallet, et prévoit de permettre aux applications d’utiliser l’identifiant pour l’authentification de l’âge à l’avenir. L’annonce a été faite jeudi lors de la Samsung Developer Conference.

La vérification numérique vous permet de stocker des informations critiques sur votre santé et votre identité sur votre appareil, et Samsung a rattrapé son retard par rapport à Apple en intégrant cette technologie à ses produits, en lançant Samsung Wallet pour les téléphones Galaxy uniquement en juin 2022. Non seulement Apple a eu son propre Application et fonctionnalité Wallet depuis des années pour l’iPhone, elle a commencé à permettre aux utilisateurs de télécharger leurs pièces d’identité d’État et leurs permis de conduire en septembre 2021 (voici comment télécharger votre pièce d’identité sur Apple Wallet).

Les propriétaires de téléphones Samsung Galaxy possédant des licences et des identifiants de l’Arizona et de l’Iowa seront les premiers à ajouter leurs documents à Samsung Wallet, à partir de la fin de cette année. La société travaille avec « plusieurs autres États à adoption précoce », selon un communiqué de presse, mais on ne sait pas quand d’autres États seront ajoutés.

L’identification numérique via Samsung Wallet pourrait bientôt être acceptée dans certains aéroports. Samsung travaille avec la Transportation Security Administration des États-Unis sur un programme de test pour accepter les identifiants basés sur les smartphones à 25 aéroports dans tout le pays qui acceptent également Apple Wallet et Google Wallet, ainsi que les applications d’identification mobile basées sur l’État. Seuls deux États sont répertoriés dans le programme de la TSA pour les applications liées au DMV : l’Iowa et la Californie, qui vient d’étendre son essai limité d’identification mobile à une phase pilote plus large.

Début 2024, Samsung publiera un kit de développement logiciel permettant aux développeurs d’intégrer des informations d’âge et d’identification en ligne dans leurs applications, avec l’intention présumée de leur permettre d’utiliser les informations d’identification du portefeuille Samsung pour vérifier les utilisateurs.

La vérification numérique stockée dans les « portefeuilles » des téléphones est la méthode la plus actuelle utilisée par les fabricants d’appareils pour stocker des données critiques destinées à être utilisées dans le monde réel. Google Wallet a été initialement lancé en 2011 en tant qu’application de service de paiement mobile, mais il n’était pris en charge que par une seule banque (ou par les montants des cartes prépayées) et ne fonctionnait qu’avec les téléphones Nexus de Google.

Android Pay, rebaptisé, a été lancé en 2015 autour d’une multitude d’autres services de paiement mobile (Apple Pay est arrivé en 2014 et Samsung Pay en 2015) avant que Google ne suive Apple en stockant davantage d’authentification dans un Google Wallet rebaptisé lors de Google I/O 2022.