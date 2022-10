Samsung W23 et W23 Flip dévoilés : Z Fold4 et Z Flip4 plus sophistiqués pour China Telecom

Chaque année, Samsung publie une version plus sophistiquée du Z Fold exclusive à China Telecom, par exemple le Samsung W22 de l’année dernière. Pour la première fois, la société lance également un modèle W Flip, basé (bien sûr) sur le Z Flip. C’est comme une version moderne de ces vieux téléphones à clapet W.

Le matériel du Samsung W23 est essentiellement le même que celui du Galaxy Z Fold4, sauf qu’il s’agit d’un appareil haut de gamme et que la société l’a chargé avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage (le Fold dépasse 12 Go de RAM).

Il s’agit cependant de l’extérieur, et les téléphones W sont traditionnellement disponibles en noir et or. Le panneau arrière est en céramique noire, tandis que la charnière en aluminium a une gravure décorative. Même le S Pen (vendu séparément) a reçu une nouvelle couche de peinture (en noir et or) pour correspondre au téléphone.

Le téléphone est également chargé de thèmes personnalisés, le principal s’inspirant de la porcelaine de la dynastie Song.

Le Samsung W23 peut être pré-réservé sur le site de l’entreprise. boutique en ligne en Chine, le prix final est de 16 000 CNY (les premiers 1 000 CNY que vous versez en acompte pour réserver une place en ligne). À titre de comparaison, un Galaxy Z Fold4 de 12/512 Go coûte 14 000 CNY.

















Samsung W23 (une incarnation plus premium du Galaxy Z Fold4 pour China Telecom)

Le Samsung W23 Flip prend (la plupart) du matériel Galaxy Z Flip4 et applique le style traditionnel de la série W. Comme son compagnon, le W Flip a plus de RAM que le Z Flip – 12 Go contre 8 Go – et est livré avec 512 Go de stockage.

Le style est le même, mais celui-ci opte pour un panneau arrière en verre moins cher plutôt qu’en céramique. La charnière est toujours gravée, donc ce n’est pas quelque chose que vous pouvez recréer avec l’éditeur Bespoke.

Le Samsung W23 coûte 10 000 CNY (encore une fois, vous devez commencer avec un dépôt de 1 000 CNY), vous pouvez le trouver sur le Magasin Samsung Chine. À titre de comparaison, un Galaxy Z Flip 8/512 Go coûte 8 500 CNY (la Chine n’est d’ailleurs pas couverte par le programme de personnalisation sur mesure).

















Samsung W23 Flip (une incarnation plus premium du Galaxy Z Flip4 pour China Telecom)

Si vous n’êtes pas familier avec la série W, elle est exclusive à China Telecom et ne sera pas disponible dans le monde entier. Les livraisons des Samsung W23 et W23 Flip commencent le 28 octobre.

Source 1 | Source 2 (en chinois)