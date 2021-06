Samsung W22 5G à venir comme un Z Fold3 plus premium pour la Chine

Au cours des deux dernières années, Samsung a importé ses Galaxy Fold et Z Fold2 en Chine sous le nom de Galaxy W20 et W21 et il semble que la tendance se poursuivra avec le Z Fold3 de cette année, qui serait le W22 5G. Un nouveau rapport précise que le Z Fold3 et le W22 5G (SM-W2022) seront identiques dans les spécifications mais auront quelques modifications de conception. Les anciens appareils de la série W disposaient également de deux emplacements SIM pour répondre aux besoins du marché chinois.

Samsung W21 5G

Le W20 et le W21 5G étaient tous deux exclusifs à China Telecom et le W22 suivra leurs traces. On dit qu’il arrive avec 512 Go de stockage et une couleur noire exclusive. Le prix n’est pas détaillé, mais nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit plus cher que le Z Fold3 ordinaire. Pour référence, le W21 était au prix de 20 000 CNY (3 000 $) tandis que le Z Fold2 a été lancé à 1 999 $.

Samsung annoncera probablement le W22 5G après l’officialisation du Z Fold3 en août.

