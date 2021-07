Samsung vous tente dans un Galaxy Z Fold 2 avec un moniteur 4K

L’achat d’un Samsung Galaxy Z Fold 2 aujourd’hui n’est probablement pas la meilleure idée avec un Galaxy Z Fold 3 potentiellement à quelques semaines de sa révélation. Mais regardez, peut-être que vous avez un téléphone à échanger qui vaut une bonne partie, cela ne vous dérangerait pas de libérer SirusXM pendant 6 mois, quelques mois de YouTube Premium sonnent bien aussi, et vous avez regardé un moniteur Samsung 4K – tout cela peut être à vous si vous achetez un Z Fold 2.

Samsung fait de son mieux pour vous faire entrer dans un Galaxy Z Fold 2 en ce moment, car ils ont probablement un inventaire qui doit être épuisé avant que le Fold 3 ne soit là. Et sérieusement, tout ce que j’ai mentionné ci-dessus fait partie de leur liste actuelle d’offres Fold 2.

Si vous décidez qu’un Fold 2 doit être le vôtre, vous obtiendrez jusqu’à 600 $ de réduction instantanément avec un échange, SiriusXM et YouTube Premium gratuits, et un moniteur 4K à 400 $ pour seulement 100 $. C’est le moniteur. Il s’agit de 4K à 60 Hz avec un temps de réponse de 8 ms, une prise en charge HR10+, USB-C, Bluetooth, DeX Wireless et Apple AirPlay2. Il est même livré avec une télécommande effrayante.

Est-ce que tout cela en vaut la peine ? Hé, je ne suis pas là pour décider ça. Peut-être que notre revue Fold 2 vous aidera, cependant.