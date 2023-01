Samsung vous permettra de jouer avec un Galaxy S23 Ultra Super Early

Samsung a déjà prévu le 1er février comme jour de présentation des Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra. En supposant qu’ils continuent à faire ce qu’ils ont fait pendant des années et des années, leur annonce ce jour-là devrait être suivie d’une période de précommande où vous pouvez mettre de l’argent sur les appareils et profiter de toutes sortes de promotions. Mais que se passe-t-il si vous préférez jouer avec le Galaxy S23 Ultra avant de précommander ? Vous pourrez tout de suite.

Samsung annoncé aujourd’hui qu’ils ouvrent un tas de boutiques Galaxy Experience le 1er février à travers le monde. Bien que ce ne soit pas dans toutes les villes, états ou pays, il y a un certain nombre de magasins qui ouvrent dont beaucoup de gens peuvent profiter.

Il y a 5 espaces d’expérience Galaxy autonomes prévus pour ce lancement du Galaxy S23 dans les emplacements suivants :

San Fransisco : du 1er au 25 février au 111 Powell Street

: du 1er au 25 février au 111 Powell Street Londres : du 1er février au 12 mars à Westfield White City

Paris : du 1er février au 1er mars au Westfield Les 4 Temps

Singapour : du 2 au 25 février à Gardens by the Bay, West Lawn

Dubaï : du 2 au 28 février au Dubai Mall

Pour ceux qui sont aux États-Unis et qui ne vivent pas près de San Francisco, ne vous inquiétez pas. Dans quelques magasins Samsung ici, il y aura également une configuration Galaxy Experience Spaces. Vous trouverez ces espaces dans ces magasins :

Bangalore : opéra Samsung

Bangkok : le monde central

Bruxelles : Docks Mall

Dallas : Centre commercial Stonebriar

: Centre commercial Stonebriar Houston : La Galerie

: La Galerie Kuala Lumpur : Pavillon

LA : L’Americana à la marque

: L’Americana à la marque Londres : Samsung KX, Oxford Street et Westfield Stratford

Manille : SM Megamall

Mexico : périsur

New York : Champ Roosevelt

: Champ Roosevelt Palo Alto : centre commercial de Stanford

Shanghai : Centre d’expérience Samsung Shanghai

Singapour : Vivo City

Taipei : Breeze Nanshan

Tokyo : Galaxie Harajuku

Toronto : centre commercial Yorkdale et centre Eaton de Toronto

Alors c’est cool, non ? Pouvoir tester un appareil pendant quelques minutes dans un magasin est quelque chose dont vous devriez profiter. Nous vivons trop souvent dans un monde où l’on s’attend à ce qu’une entreprise ait fabriqué un appareil que vous adorerez (ou sans toutes sortes de problèmes) en passant une précommande pour des centaines et des centaines de dollars. Bien sûr, ce n’est vraiment un problème que pour les premiers utilisateurs. Si vous souhaitez jouer avec un Galaxy S23 le jour de son lancement, Best Buy et tous les opérateurs devraient les préparer.

Avez-vous déjà effectué cette réservation gratuite ? Cliquez sur ce lien ci-dessous.