Samsung vous invite à un événement virtuel «  Bespoke Home  » pour découvrir sa gamme d’appareils électroménagers 2021 – Samsung Global Newsroom

Lors de l’événement « Bespoke Home » 2021, Samsung célèbre l’expansion mondiale de la gamme de réfrigérateurs Bespoke ainsi qu’une vaste gamme de nouveaux appareils de style de vie utiles

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’il organiserait son premier événement « Bespoke Home » le 11 mai 2021, dévoilant sa vision d’un design personnalisable avec des fonctionnalités flexibles et une connectivité intelligente, pleinement réalisée grâce à ses dernières innovations.

«Bien que le rôle des appareils électroménagers n’ait pas beaucoup changé au cours du siècle dernier, nos modes de vie à la maison ont évolué rapidement», a déclaré JS Lee, président et chef du secteur des appareils électroménagers numériques chez Samsung Electronics. «Les maisons d’aujourd’hui sont plus intelligentes et nos goûts en matière de design sont plus diversifiés et sophistiqués. Nous attendons de nos appareils qu’ils reflètent notre mode de vie actuel. C’est pourquoi nous avons créé Bespoke, conçu sur mesure pour répondre aux besoins les plus branchés et aux goûts raffinés d’aujourd’hui. »

Sur mesure Domicile

L’événement « Bespoke Home » présente les produits Samsung les plus centrés sur le consommateur à ce jour, y compris les appareils de style de vie encore à dévoiler qui incarnent la philosophie Bespoke de la personnalisation grâce à la personnalisation, aux fonctionnalités flexibles et à la vie connectée.

Les nouveaux appareils de cuisine et de style de vie sur mesure de Samsung répondent aux besoins évolutifs auxquels les consommateurs sont confrontés chaque jour. Avec ses dernières innovations, Samsung envisage une maison – une maison sur mesure – qui s’intègre parfaitement aux divers modes de vie des consommateurs.

Conçu pour moi

Les consommateurs d’aujourd’hui ont des goûts plus diversifiés et plus exigeants. Ces «prosommateurs» veulent personnaliser et organiser leur environnement domestique pour mieux refléter leurs goûts personnels. Pour répondre à ce besoin, Samsung a conçu sa gamme élargie sur mesure pour permettre aux utilisateurs d’harmoniser les appareils électroménagers avec leurs exigences en matière de décoration intérieure et de style de vie grâce à des aspects personnalisables et modulaires.

Flexible pour moi

Pendant la pandémie, les maisons sont devenues de plus en plus multifonctionnelles, faisant également office de gymnases, de bureaux et de salles de classe. Avec la gamme étendue Bespoke, Samsung propose des appareils dotés de fonctionnalités flexibles et de conceptions modulaires adaptées aux modes de vie des consommateurs. Qu’il s’agisse d’ajouter des unités pour s’adapter aux changements de la maison, d’ajuster les étagères du réfrigérateur et les températures de refroidissement, les consommateurs peuvent maximiser et personnaliser les espaces de la maison pour une fonctionnalité améliorée.

Intelligent pour moi

Comme les gens comptent plus que jamais sur la connectivité, ils s’attendent à ce que leurs appareils utilisent également la connectivité pour un style de vie plus intelligent et plus efficace à la maison. Pour répondre à ce besoin, Samsung utilise l’IA et SmartThings pour fournir des solutions de gestion domestique sans effort qui permettent de gagner du temps tout en augmentant l’efficacité.

La maison sur mesure est bien prise en charge par la plate-forme SmartThings de Samsung, y compris un service culinaire qui propose des recommandations de recettes, des courses en ligne, la planification des repas, etc. une plateforme de soins pour animaux de compagnie qui offre une surveillance à distance à domicile; un système de gestion de garde-robe intelligent qui offre des instructions d’entretien des vêtements; un système intuitif de surveillance de la qualité de l’air et d’autres services IoT.

Durable pour tous

Les consommateurs passant plus de temps à la maison, ils veulent vivre de manière plus durable en réduisant les déchets et la consommation d’énergie. Samsung s’engage à offrir des produits plus durables et plus écoénergétiques pour aider les consommateurs à réduire leur empreinte carbone.

Samsung a conçu des réfrigérateurs sur mesure avec des panneaux interchangeables et des conceptions modulaires qui permettent aux utilisateurs de mettre à jour leurs réfrigérateurs au fil du temps, prolongeant ainsi la durée de vie des produits. De plus, les lave-linge Samsung optimisent l’efficacité du détergent et le débit d’eau tout en économisant de l’énergie grâce aux technologies Ecobubble ™, QuickDrive ™ et AI, qui non seulement réduisent les temps de cycle, mais permettent également un nettoyage puissant à des températures plus basses. Depuis 2012, Samsung a régulièrement augmenté son utilisation de plastiques recyclés dans ses produits électroménagers et introduira des emballages écologiques recyclés, à partir de la Corée cette année.

Pour plus d’informations sur Bespoke et les nouveaux appareils de style de vie de Samsung, regardez l’événement de lancement « Bespoke Home » 2021 sur Newsroom.samsung.com, Chaîne YouTube mondiale de Samsung et Samsung.com le 11 mai à 23h00 KST (10h00 HAE, 15h00 BST, 21h00 Thaïlande).