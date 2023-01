Samsung vous donne les outils pour réparer votre Galaxy Book Pro

Samsung mardi étendu son programme d’auto-réparation pour inclure cinq nouveaux appareils, dont deux PC. Le service de réparation DIY prend désormais en charge les Galaxy Book Pro 15″ et Galaxy Book Pro 360 15″ PC, ainsi que les Galaxie S22, S22Plus et S22 Ultra Téléphone (s.

Comme son nom l’indique, le programme d’auto-réparation permet aux propriétaires de certains appareils Samsung d’effectuer leurs propres réparations mineures, telles que le remplacement d’un écran fissuré ou d’un lecteur d’empreintes digitales défectueux. Le service a été lancé en août 2022 et prenait initialement en charge le Galaxy S20, Galaxie S21 et Galaxy Tab S7 Plus dispositifs.

Depuis le lancement, les clients ont demandé que davantage de modèles soient ajoutés au programme, y compris des PC. Mark Williams, vice-président du service client chez Samsung Electronics America, a déclaré dans un communiqué que “les clients des entreprises en particulier nous ont dit qu’ils avaient besoin de solutions pour PC”.

Samsung a travaillé en collaboration avec Je le répare, un site dédié à la réparation électronique DIY, pour créer des solutions de réparation pour le Galaxy Book Pro. Les propriétaires ont désormais accès à des pièces et des outils pour remplacer sept composants : l’avant du boîtier, l’arrière du boîtier, l’écran, la batterie, le pavé tactile, la touche d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales et les pieds en caoutchouc. Les propriétaires de la série Galaxy S22 pourront réparer les ensembles d’affichage, la vitre arrière et les ports de charge.

Les nouveaux kits de réparation sont désormais disponibles à l’achat en ligne. Des guides de réparation et des instructions étape par étape sont également disponibles sur le Site Web d’iFixit.

Voir également: Meilleurs ordinateurs portables pour 2023 : les 14 ordinateurs portables que nous recommandons