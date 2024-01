Samsung vous aidera à réparer votre pliable si vous osez le faire vous-même

Je ne dis pas que les pliables de Samsung résistent moins aux surprises de la vie qu’un smartphone standard, mais l’écran intérieur est doux et des choses peuvent arriver. Et quand c’est le cas, Samsung peut vous aider à réparer l’écran vous-même, si vous l’osez.

Samsung Galaxy Flip 5 : premières impressions pratiques du téléphone pliable de poche de Samsung

Samsung officiellement déployé le Kits DIY pour appareils pliables Mardi avec son partenaire, Englober. Les appareils pliables rejoignent près de 50 appareils Samsung qui peuvent désormais être réparés sans visite dans un point de vente physique, comme les téléviseurs Samsung, le Projecteur Freestyle de deuxième générationle Ordinateur portable Galaxy Bookle Galaxy Z Fold 5et Galaxy Z Flip 5.

Samsung affirme que les kits d’outils « à faible coût » peuvent être achetés individuellement ou en lot avec les pièces dont vous avez besoin. L’avantage est que cela signifie un ensemble d’outils à la maison pour la prochaine fois que quelque chose se produira.

Si vous réparez l’un de vos smartphones Samsung, vous pouvez réparer des éléments tels que les haut-parleurs, le plateau SIM, la bascule du volume et la touche latérale, certaines parties de l’écran, la vitre arrière et le port de chargement. Les propriétaires de Galaxy Book peuvent remplacer les haut-parleurs gauche et droit, le ventilateur, certaines parties de l’écran, la batterie, la touche d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales intégré, les pieds en caoutchouc, l’avant et l’arrière du boîtier et même le pavé tactile. Et il y a plus d’une poignée de choses que vous pouvez réparer sur divers téléviseurs, moniteurs et barres de son Samsung 2023, jusqu’à leurs télécommandes respectives.

Droit de réparation a été très populaire ces derniers temps. Google, un autre partenaire de Samsung dans la plupart des domaines, a récemment annoncé qu’il donner la priorité au lobbying pour le mouvement. Bien que cela semble être un effort pour rester dans les grâces de ses utilisateurs après toute la consolidation qu’il effectue dans ses divisions logiciels et IA, il suit également le voie de l’industrie. iFixit aussi vend des paquets de kits de réparation pour les appareils Pixel de Google et les téléphones Galaxy de Samsung. Même Apple, un opposant de longue date au droit à la réparation, le dit il soutiendra la législation à venir.

De son côté, Samsung écrit dans son communiqué de presse vouloir « donner aux gens les moyens de conserver leurs appareils plus longtemps et de réduire les déchets électroniques ». Je croirais presque que s’il n’y avait pas le maelström annuel de mise à niveau qui se produit chaque année comme sur des roulettes.

Le Galaxy S24 Ultra est en vente le 31 janvier. Espérons qu’il suive les traces de ses frères pliables avec une réparabilité facile. Vous pouvez visiter Pièces officielles de Samsung page pour rechercher ce dont vous avez besoin. Si vous possédez chez vous un modèle pliable Samsung antérieur qui nécessite de l’aide, vous devrez contacter l’un des autres. lieux de réparation pour aider.