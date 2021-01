Selon un nouveau rapport chinois, la branche de fabrication de semi-conducteurs de Samsung envisage d’investir environ 10 milliards de dollars dans une usine au Texas, qui produirait vraisemblablement des puces de 3 nm.

Ce serait son usine de fabrication de puces la plus avancée au monde, et l’emplacement est destiné à aider Samsung à atteindre plus de clients américains dans sa bataille avec le géant taïwanais de la fabrication de puces TSMC.

Les plans de Samsung ne sont apparemment que préliminaires à ce stade, l’objectif étant de commencer la construction cette année, puis d’installer les principaux équipements à partir de 2022. Quant au début des opérations, il est prévu pour 2023. Nous devrons attendre et voir si cela se terminera.

