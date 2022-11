Samsung voit une adoption significative des smartphones pliables alors que la demande des entreprises double – Samsung Global Newsroom

Les unités de smartphones pliables Galaxy expédiées aux entreprises ont plus que doublé, l’intérêt de la communauté des services financiers ayant entraîné une adoption plus élevée

Samsung Electronics aujourd’hui a annoncé que le nombre de smartphones Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip vendus pour une utilisation en entreprise a plus que doublé d’une année sur l’autre. De janvier à octobre 2022, le nombre de smartphones pliables contractés par Samsung auprès des entreprises clientes a augmenté de 105 % par rapport à la même période en 2021.1

Avec des expéditions de smartphones pliables qui devraient atteindre 16 millions d’unités dans le monde2 – une augmentation de 73% d’une année sur l’autre – le facteur de forme devient rapidement courant et les expéditions devraient atteindre 26 millions d’unités en 2023. La facilité du multitâche sur grand écran et les puissantes optimisations d’applications pour les appareils pliables, sont aider à favoriser l’adoption par les utilisateurs de l’entreprise.

Avantages des pliables pour les utilisateurs en entreprise

Alors que les entreprises adoptent des politiques de travail à partir de n’importe où, elles se tournent vers la technologie pour trouver de nouvelles façons de maximiser la productivité. Les pliables ont particulièrement attiré l’industrie des services financiers, où 74%3 d’un échantillon de conseillers financiers déclarent qu’il est important ou essentiel de rester connecté via des applications mobiles.

“Les smartphones pliables Samsung Galaxy ont été créés pour ouvrir des opportunités de nouvelles façons de travailler et d’explorer la créativité”, a déclaré KC Choi, vice-président directeur et chef de l’équipe mondiale mobile B2B, MX Business chez Samsung Electronics. “Cette croissance rapide des investissements démontre le besoin de nos entreprises clientes d’innovations significatives pour améliorer la productivité de la main-d’œuvre.”

Le Galaxy Z Fold4, le smartphone pliable de quatrième génération de Samsung — est une centrale multitâche idéale pour une utilisation professionnelle. Malgré ses dimensions de poche, il offre un grand écran de grande taille, ce qui facilite la tâche par rapport aux écrans de smartphone traditionnels.

Le grand écran du Galaxy Z Fold4 offre une zone de travail plus grande, bien adaptée pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités des ordinateurs de bureau. L’outil parfait pour jongler avec plusieurs tâches et paires d’applications, la barre des tâches de type PC permet aux utilisateurs de gérer, de lancer et de basculer entre les applications, le tout sans interrompre le travail.

L’espace d’écran immense est également un choix naturel pour travailler avec Multi Windows. Le Galaxy Z Fold4 peut ouvrir jusqu’à trois applications à la fois, dont deux de la même application pour des comparaisons côte à côte. Par exemple, les utilisateurs peuvent répondre à Gmail tout en affichant deux onglets du navigateur Chrome, tout comme travailler à un bureau avec plusieurs écrans.

Le Galaxy Z Fold4 s’adapte également aux besoins de flux de travail. Le mode Flex offre non seulement une expérience mains libres pour les principaux outils de visioconférence, mais il peut désormais prendre en charge des fonctionnalités dédiées de signature électronique ou de prise de notes sur les applications partenaires utilisant le S Pen.4

Des partenariats puissants qui améliorent l’expérience des appareils pliables

Ces expériences ont été populaires dans de nombreux secteurs d’entreprises et d’industries. Dans le marché actuel, la concurrence est féroce, en particulier dans le secteur des services financiers. Les professionnels ont besoin des meilleurs outils pour les aider à maintenir la cohérence et la routine, même lorsqu’ils travaillent à distance.

Leurs appareils doivent prendre en charge des flux de travail complexes, notamment des alertes, des recherches, des graphiques et des portefeuilles, et leur donner la puissance et l’avantage de productivité dont ils ont besoin pour rester compétitifs. En collaboration avec des partenaires leaders de l’industrie, Samsung a amélioré l’utilité du Galaxy Z Fold4 de manière unique, conduisant à une adoption plus large des pliables pour une utilisation en entreprise.

Selon un récent sondage, l’application Bloomberg Professional5 est l’application de services financiers la plus utilisée par les professionnels de l’investissement, tels que les traders, les analystes et les gestionnaires de portefeuille.6 Il tire parti du facteur de forme unique du Galaxy Z Fold pour permettre aux professionnels de la finance d’accéder aux données de marché, aux analyses, aux actualités et aux communications de Bloomberg en déplacement de manière plus intuitive et immersive, tout en préservant l’expérience utilisateur et les fonctionnalités avec lesquelles ils sont familiers. Sur le Samsung Galaxy Z Fold4, la disposition adaptative de l’application Bloomberg Professional permet une continuité et un multitâche faciles lors de vos déplacements. Les utilisateurs peuvent passer sans effort de l’écran de couverture, idéal pour les conversations rapides Instant Bloomberg (IB), au grand écran qui facilite la lecture des actualités, la surveillance des données de marché en temps réel, la navigation dans les portefeuilles ou l’analyse des graphiques. Cela permet aux professionnels de la finance de faire un travail familier de manière améliorée sur leur appareil pliable.

DocuSign,sept qui offre la solution de signature électronique leader au monde et est utilisée par 24 des 25 plus grandes sociétés financières du Fortune 5008 a également été optimisé pour Android 12L. Le Galaxy Z Fold4 simplifie la signature d’accords sur de grands écrans. Les utilisateurs peuvent désormais rapidement faire glisser et déposer des pièces jointes d’e-mails en mode multi-vues directement dans DocuSign eSignature, sceller rapidement des accords en déplacement avec le S Pen de Samsung9 et la signature Flex Mode dédiée.

Et, pour les professionnels de la finance constamment au bureau et à l’extérieur, DocuSign a créé une expérience de type PC en utilisant le mode Samsung DeX. Connectez simplement l’appareil à un moniteur et grâce à la prise en charge haute résolution et à l’approche de conception adaptative de DocuSign, les professionnels bénéficient de la même qualité d’expérience quelle que soit la taille ou l’orientation de l’écran.

Samsung a également collaboré avec IBMdix pour relever les défis des professionnels de la finance peut faire face à aider les clients tout en travaillant de n’importe où. IBM iX, le partenaire de conception d’expérience au sein d’IBM Consulting, a travaillé avec une institution financière de premier plan pour développer l’expérience mobile, aidant les conseillers en gestion de patrimoine à accéder et à gérer rapidement marché et portefeuille informations. L’intégration de Samsung DeX et S Pen11 permet aux utilisateurs d’interagir avec les données, de glisser-déposer des fichiers entre les applications, de traduire l’écriture manuscrite en texte et même de capturer des signatures numériques dans un environnement de bureau complet sur leur appareil pliable. La philosophie d’ouverture de Samsung a également permis l’incorporation d’autres applications populaires pour la visioconférence, les contacts clients, les e-mails et les horaires dans une interface multi-applications.

Samsung s’engage à travailler avec des partenaires leaders du secteur pour créer de nouvelles expériences mobiles et à collaborer plus étroitement dans les mois à venir pour tirer parti de technologies révolutionnaires telles que les smartphones pliables.

1 Selon les données internes. Chiffres comparant la période de janvier à octobre 2022 à janvier à octobre 2021.

2 Source : Recherche contrepoint https://www.counterpointresearch.com/foldable-smartphone-shipments-2022/

3 Source : Coalition Greenwich, «La modernisation des applications mobiles : les professionnels des marchés financiers recherchent la continuité de l’expérience.” Octobre 2022.

4 S-pen vendu séparément du Galaxy Z Fold4

5 Bloomberg Professional nécessite une installation d’application séparée et un abonnement au terminal Bloomberg pour être utilisé. La disponibilité peut varier selon le marché et le modèle.

6 Source : Coalition Greenwich, «La modernisation des applications mobiles : les professionnels des marchés financiers recherchent la continuité de l’expérience.” Octobre 2022.

sept DocuSign nécessite une installation d’application distincte pour être utilisé. La disponibilité peut varier selon le marché et le modèle.

8 Source : DocuSign, « À propos de DocuSign » https://www.docusign.com/company

9 S-pen vendu séparément du Galaxy Z Fold4

dix Les applications et services d’IBM peuvent nécessiter une installation d’application distincte pour être utilisés. La disponibilité peut varier selon le marché et le modèle.

11 S-pen vendu séparément du Galaxy Z Fold4