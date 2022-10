Samsung vise à tripler la production des puces les plus avancées d’ici 2027

Samsung a déclaré qu’il commencerait à fabriquer des puces avec un processus de 2 nanomètres en 2025 et un processus de 1,4 nanomètre en 2027. Il s’agirait de certains des semi-conducteurs les plus avancés au monde. Samsung est dans une course pour rattraper le leader du marché TSMC.

Samsung a déclaré mardi qu’il visait à fabriquer certains des semi-conducteurs les plus avancés au monde dans cinq ans, alors que la course entre le géant sud-coréen de l’électronique et le plus grand fabricant de puces au monde TSMC s’intensifie.

La société a présenté une feuille de route pour ses plans de production de puces et a déclaré qu’elle commencerait à fabriquer des puces avec un processus de 2 nanomètres en 2025 et un processus de 1,4 nanomètre en 2027.

Le chiffre nanométrique fait référence à la taille de chaque transistor individuel sur une puce. Plus le transistor est petit, plus il peut en contenir sur un seul semi-conducteur. En règle générale, une réduction de la taille du nanomètre peut produire des puces plus puissantes et plus efficaces.

À titre de comparaison, le processeur des derniers modèles d’iPhone 14 Pro et Pro Max d’Apple est une puce de 4 nanomètres.

Samsung a commencé à produire des puces de 3 nanomètres plus tôt cette année.

Les actions de Samsung en Corée du Sud ont clôturé en hausse de près de 4 % mardi.