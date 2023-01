Samsung ViewFinity S9 veut être votre écran Apple Studio

Il n’y a pas beaucoup de moniteurs tiers qui tentent de rivaliser avec L’écran Studio d’Apple, malgré les défauts de ce moniteur lorsque vous devez l’utiliser avec différentes plates-formes ou avez besoin de connexions d’entrée multiples ou traditionnelles. Cependant, Samsung tente le coup avec son nouveau ViewFinity S9 (S90PC), un modèle 5 120 x 2 880 27 pouces qui, selon la société, offre des « performances d’affichage de niveau professionnel » (pour un niveau de professionnel inconnu).

Il ressemble certainement au Studio Display et est livré avec la webcam 4K SlimFit de Samsung (pas de haut-parleurs pour autant que je sache, cependant). Il a une gamme de couleurs DCI-P3 complète, calibrée en usine sur un delta E inférieur ou égal à 2, bien que pour un ou plusieurs espaces colorimétriques non spécifiés – on supposerait P3, mais ce n’est pas toujours vrai. Le Samsung Smart TV fournit des applications pour le streaming et plus encore.

Mais il offre certains avantages par rapport au modèle d’Apple ; vous n’avez pas besoin d’utiliser un support VESA générique pour pouvoir le faire pivoter pour l’utiliser en orientation portrait ; il prend en charge HDR (AffichageHDR 600); et il dispose de connexions HDMI et DisplayPort en plus de l’USB-C/Thunderbolt 4. La prise en charge du DHDR 600 implique qu’il dispose d’un certain niveau de gradation locale pour le rétroéclairage du panneau IPS. Il a également un écran mat, qui ne coûte pas plus cher.

La grande question pour moi est de savoir comment – et dans quelle mesure – le processus d’étalonnage des couleurs fonctionne. Samsung indique que vous effectuez des ajustements à l’aide de son application SmartThings ou d’un appareil photo de téléphone en conjonction avec son “moteur d’étalonnage des couleurs intégré”. C’est une grande boîte d’ambiguïté. Les caméras de téléphone ne sont pas conçues selon des spécifications et des tolérances qui les qualifient, entre autres, de colorimètres de précision. Son application d’étalonnage des couleurs a été utilisée pour les téléviseurs, qui ont des exigences différentes de celles des moniteurs à couleur critique. Et même alors il a été suggéré de calibrer d’abord votre téléphone — avec un colorimètre coûteux. Les réponses au « comment » et au « comment bien » se situent généralement quelque part entre ce qui est suggéré par mon cynisme blasé et par le discours marketing.

Il y a aussi le “quand” et “combien”, dont les réponses sont au début de cette année et nous ne le savons pas encore.

Samsung a également lancé une version 27 pouces de son Smart Monitor M8 (M80C) pour rejoindre le modèle 32 pouces existant. C’est essentiellement le même, avec quelques ajustements. L’application SmartThings vous permet désormais d’utiliser une souris, le SmartThings Hub prendra en charge le Question et Alliance de connectivité domestique normes à partir de cette année, et lorsqu’il est près de votre téléphone, il pourra se connecter via Bluetooth et afficher les types de choses que vous afficheriez sur l’écran de verrouillage toujours activé d’un téléphone. Il possède également une caméra SlimFit améliorée qui passe un tout petit peu de 1080p à 2K.