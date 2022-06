Samsung ViewFinity S8 et pourquoi il convient parfaitement à la création de contenu – Samsung Global Newsroom

Avec l’ambition de « la valeur d’une expérience de visionnement infinie », ViewFinity, la gamme de moniteurs haute résolution de Samsung, permettra aux professionnels de la création, y compris les concepteurs et les créateurs de contenu, d’améliorer leur productivité au travail.

ViewFinity S8 (modèle : S80PB), un nouveau moniteur spécialisé pour les professionnels de la création, offre des couleurs précises comme prévu avec une large gamme de couleurs jusqu’à 98 % de la résolution DCI-P3 et UHD. L’affichage mat est appliqué sur le dessus du panneau, réduisant la réflexion de la lumière. Cela vous permet de créer du contenu avec une reproduction des couleurs et une luminosité éclatantes et d’éviter toute distorsion. De plus, ViewFinity présente une conception ergonomique pour offrir une expérience utilisateur plus confortable lors d’une utilisation prolongée.

Grâce à l’innovation en matière de technologie et de performances, Samsung ViewFinity, en tant que nouvelle référence des moniteurs haute résolution pour les créateurs, offrira une expérience utilisateur confortable et un environnement de travail productif. Vous pouvez consulter l’infographie ci-dessous pour en savoir plus sur les fonctionnalités intéressantes de ViewFinity S8.