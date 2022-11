Samsung veut vendre 270 millions d’appareils l’année prochaine avec un gros accent sur les pliables

Samsung prévoit de vendre environ 260 millions de smartphones cette année et vise à vendre environ 270 millions d’unités en 2023, selon un nouveau rapport publié en Corée. Les ventes d’appareils de la société ont culminé en 2017 à 320 millions d’unités, et elles n’ont pas dépassé les 300 millions depuis.

L’estimation actuelle de 260 millions d’unités vendues en 2022 est d’environ 10 millions de plus que l’année dernière, et la société souhaite augmenter ce chiffre de 10 millions à nouveau l’année prochaine. Pour ce faire, il se concentrera beaucoup sur les pliables, ce qui peut l’aider à accroître sa rentabilité plutôt que les volumes de ventes en général.

Au lieu de renoncer à la rentabilité en essayant de déplacer autant d’appareils bon marché que possible en 2023, il changera prétendument de vitesse pour “défendre les bénéfices” en augmentant la proportion de produits haut de gamme qu’il vend. C’est là que les pliables sont encore inégalés pour l’entreprise, qui prévoit un taux de croissance annuel moyen de 80% d’ici 2024. Samsung vise à expédier 60 millions d’unités de ses séries premium S et Z, et 210 millions d’unités du Une série l’année prochaine.

En ce qui concerne spécifiquement les pliables, cependant, ses plans pourraient être déraillés si un ou plusieurs fabricants chinois de smartphones décident finalement de lancer leurs pliables à l’international, où Samsung règne actuellement sans encombre. Ces concurrents peuvent et vont très probablement contester le règne de Samsung pour des raisons de prix, et peuvent donc le forcer à réduire ces marges bénéficiaires trop délicieuses.

Le rapport poursuit en mentionnant que les appareils Samsung Galaxy Z Flip et Fold de l’année prochaine seront dotés de conceptions améliorées, d’une meilleure durabilité et d’un pli d’écran moins visible.

La source (en coréen) | Passant par