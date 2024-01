Samsung veut un écosystème de type Apple, mais son chemin n’est pas si simple

Samsung présente souvent son écosystème d’appareils comme une aubaine pour la productivité, en particulier lorsque vous combinez ses smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Mais dans quelle mesure est-il réellement efficace ? Et est-ce trop complexe pour être plus adaptable ?

Samsung se démarque, du moins sur un marché comme l’Amérique du Nord, comme l’une des rares marques à fabriquer tous les appareils ci-dessus. La plupart des autres peuvent avoir un ou deux des trois, mais pas tous. Même s’il s’agit d’un téléphone et d’une tablette (sans ordinateur) ou d’un téléphone et d’un ordinateur (sans tablette), l’idée d’un partage de fichiers et d’un accès aux comptes plus rapides et plus fluides devrait être un cas d’utilisation attrayant pour attirer les gens. de cette façon, même si Apple obtient plus de traction pour l’interopérabilité d’iOS et de macOS, telle qu’elle est.

La seule différence majeure est que ces deux systèmes d’exploitation sont la propriété d’Apple, alors que Samsung, malgré ses propres surcouches, s’appuie sur Android pour ses appareils mobiles et Windows pour ses PC. Apple ne peut revendiquer une plate-forme plus ouverte pour ses appareils que parce qu’ils ne peuvent fonctionner sur rien d’autre, érigeant ainsi un jardin clos qui devient difficile à pénétrer à moins que des développeurs tiers et des applications multiplateformes comblent l’écart.

Se déplacer sur les appareils Samsung

Samsung n’a pas autant abordé son écosystème lorsqu’il a lancé le trio de téléphones Galaxy S24, mais en creusant un peu plus, il a révélé à la fois les lacunes et les opportunités pour l’entreprise. L’opportunité est un moyen de partager des images capturées sur n’importe quel appareil Galaxy, tandis que l’inconvénient réside dans la mesure dans laquelle la fonctionnalité peut être restrictive dans certaines circonstances.

À titre d’exemple, Expert RAW, qui est une application téléchargeable sur le Galaxy Store qui s’installe dans l’application Appareil photo, propose dans ses paramètres une option permettant de partager automatiquement des images RAW sur « un Galaxy Book ou une tablette à proximité ». Vous devez être connecté à votre compte Samsung, avoir activé Quick Share et l’écran doit également être allumé.

Il s’agit d’un exemple de limitation centrée sur l’appareil qui ne correspond pas toujours à la façon dont Samsung gère le partage de fichiers dans d’autres scénarios. À titre d’exemple, Samsung Flow est une application qui fonctionne avec n’importe quel PC Windows 10 ou 11, pas seulement les ordinateurs portables Galaxy Book, vous permettant de partager des images (et plus) entre un téléphone ou une tablette Samsung et n’importe quel PC exécutant Windows 10 ou 11. Comme en ce qui concerne les images, vous pouvez théoriquement utiliser Flow pour partager le contenu de l’application Galerie, y compris les images RAW, sauf que vous devrez le faire manuellement plutôt que le processus automatisé indiqué ci-dessus.

Je ne trouve aucune raison technique pour laquelle l’exportation d’images RAW doit être moins pratique sur les ordinateurs portables et tablettes non Samsung, il est donc probablement plus une proposition de valeur de s’en tenir à ses produits. Essayer d’envoyer une image RAW depuis un téléphone Samsung vers n’importe quel autre PC est semé d’embûches dans la mesure où vous devez soit utiliser un câble USB, soit le faire via Wi-Fi, ce qui nécessite également des étapes supplémentaires du côté logiciel.

Pour être honnête, Apple adopte la même approche. Si vous souhaitez partager une image ProRAW originale prise sur un iPhone, vous pouvez utiliser AirDrop pour l’envoyer sans fil vers un Mac, un iPad ou un autre iPhone. Cependant, au moment où vous modifiez cette image, le fichier partagé est au format JPEG, ce qui est également le cas pour les images RAW sur les appareils Samsung.

Le rôle de Microsoft dans le système

Les applications Phone Link (anciennement Your Phone) et Link to Windows de Microsoft sont conçues pour effectuer des tâches similaires où vous pouvez tout partager, des écrans, des applications, des fichiers et des photos, sous une connexion transparente. Techniquement, il est censé fonctionner avec n’importe quel téléphone Android, mais en pratique, Microsoft choisit ses favoris en fonction des partenaires avec lesquels il s’associe. C’est pourquoi Phone Link est intégré aux téléphones Samsung Galaxy et peut être téléchargé par un tiers depuis le Play Store pour ceux fabriqués par d’autres marques (à l’exception de certains appareils Honor).

Grâce à ce partenariat, les appareils Samsung ont la rare particularité de vous permettre de refléter l’écran de votre téléphone sur l’écran du PC, y compris Expert RAW. Cela peut être une expérience capricieuse, donc ce n’est pas aussi raffiné que Samsung et Microsoft le prétendent toujours, mais c’est une solution de contournement pour accéder à la photothèque RAW et glisser-déposer des images sur le PC de cette façon.

Quelle est la différence entre Phone Link et Link to Windows ? Phone Link est l’application intégrée à Windows, tandis que Link to Windows est celle que vous trouverez sur Android via le Google Play Store. Ils parlent pour la plupart la même langue, même si vous ne le sauriez pas nécessairement grâce à la nomenclature différente.

Pour éviter de confondre davantage les gens, Samsung préinstalle Link to Windows sur ses téléphones via sa superposition One UI Android, tout en faisant de même avec Phone Link et Flow sur ses Galaxy Books pour s’assurer que tout est prêt à l’emploi. Pourquoi ne pas simplement combiner les fonctionnalités de Samsung Flow dans Link to Windows ? Parce que Flow est exclusif aux appareils mobiles Samsung, tandis que Link to Windows peut fonctionner sur n’importe quel téléphone, tablette ou PC Windows Android. Si vous possédez un téléphone Samsung et un Galaxy Tab ou Book, vous pouvez utiliser Flow pour les rendre interopérables. S’il s’agit d’un téléphone Samsung avec un autre PC, Link to Windows serait plutôt la solution, même si l’interopérabilité n’est peut-être pas exactement la même.

C’est un écosystème déroutant à moins que vous n’y soyez déjà immergé, et contrairement aux efforts marketing d’Apple pour prouver à quel point il est facile de partager des images d’iOS vers macOS, Samsung ne fait pas la distinction entre ces fonctionnalités aussi bien qu’il le pourrait. Vous pouvez même transformer l’écran de votre Galaxy Tab en un deuxième écran pour votre PC, mais plusieurs étapes sont nécessaires pour l’activer. Idem pour la création d’un flux de travail dans lequel les photos d’un téléphone se retrouvent sur un autre appareil pour être modifiées.

Pour sa part, Samsung ne contrôle pas tous les leviers comme le fait Apple, ce n’est donc pas entièrement une comparaison Apple-pomme, mais les garde-fous n’en sont que plus vexants à cause de cela. Cela dépend en partie de la façon dont Android et Windows communiquent, étant donné qu’il s’agit de plates-formes totalement différentes, ce qui laisse des chances que quelque chose ne se passe pas bien en cours de route. Et Apple est parfois tout aussi coupable d’un manque de fluidité lorsqu’il s’agit de connecter ses propres systèmes d’exploitation entre eux.

Trouver un chemin qui fonctionne

Encore une fois, Samsung est une entreprise rare dans la mesure où elle fabrique différents appareils prenant en charge un tel écosystème. Il permet à ses montres intelligentes Galaxy de contrôler l’appareil photo de certains téléphones Galaxy, un peu comme Apple et Google le font avec leurs montres intelligentes et leurs téléphones. Il est tellement intégré qu’il affiche même un aperçu en direct de l’image avant même que vous la preniez, ce qui est sans aucun doute pratique lorsque vous en avez besoin, notamment en configurant une photo de groupe avec un minuteur. Cela ne vous permet tout simplement pas de parcourir les différents modes disponibles dans l’application Appareil photo.

Les appareils portables sont une toute autre histoire en matière d’intégration multi-appareils, mais les appareils que vous utilisez pour capturer puis éditer des images devraient être plus faciles à utiliser. Plus Samsung met en valeur les fonctionnalités de l’appareil photo et la qualité d’image de ses téléphones, plus il doit expliquer comment transférer ces images de ces appareils plus petits vers des écrans plus grands. À l’heure actuelle, on a toujours l’impression de lire un manuel d’instructions plutôt qu’un guide de démarrage rapide.

Ce qu’Apple a réalisé est difficile

L’une des plus grandes forces, ou des échecs, d’Apple, selon certains critiques, est que son écosystème fonctionne extrêmement bien. Si bien, en fait, qu’un refrain courant parmi les clients Apple est qu’ils continuent à acheter des produits Apple parce qu’ils sont pleinement intégrés dans l’écosystème et ne veulent pas le quitter, même ceux qui sont agacés par la réticence d’Apple à admettre des tiers. dans le système.

L’écosystème d’Apple, le soi-disant jardin clos qu’elle a créé, est complet et les liens qui maintiennent les parties disparates ensemble sont extrêmement rigides. Cette rigidité mise à part, le résultat est que ceux qui entrent dans l’écosystème Apple sont non seulement extrêmement susceptibles d’y rester, mais ils achètent également continuellement de nouveaux produits année après année. L’avantage pour Apple est évident. Ils vendent aux gens plus de choses, y compris des produits dont les gens n’auraient peut-être pas ressenti autrement l’impression d’avoir besoin.

Vous avez déjà un iPhone ? Et cette Apple Watch ? Aimes-tu la musique? Il existe également des AirPod. « Saviez-vous que toutes ces choses fonctionnent également bien avec nos Mac ? » » demande Apple, ce à quoi des millions de personnes répondent en sortant leur portefeuille.

Bien sûr, Samsung observerait cette situation et la valorisation d’Apple et penserait qu’il veut des clients comme que: les utilisateurs qui achètent quelque chose de bien plus grand qu’un seul appareil et se retrouvent rapidement, sinon exactement enfermés dans quelque chose, du moins motivés à rester et à dépenser plus d’argent.

Samsung est un candidat idéal pour essayer l’approche Apple en matière d’écosystème d’appareils, étant donné que Samsung fabrique des smartphones Galaxy, des tablettes Galaxy, des montres Galaxy, des écouteurs Galaxy et même des ordinateurs Galaxy. C’est un véritable assortiment d’appareils Galaxy.

Il semble que Samsung, qui s’est lancé dans une telle approche depuis un certain temps déjà, s’est désormais pleinement engagé et a plongé tête première dans le bassin qu’Apple a pratiquement pour lui tout seul depuis un certain temps maintenant. L’interopérabilité est un objectif majeur de la famille Galaxy S24.

Cependant, imiter Apple n’est pas aussi simple que de fabriquer les produits nécessaires. Apple développe son approche depuis extrêmement longtemps et l’interconnectivité a été affinée depuis plus d’une décennie.

Tout doit bien fonctionner à chaque fois, sans confusion ni chichi. Faire en sorte qu’une famille de produits fonctionne bien les uns avec les autres est une chose, et ce n’est pas une tâche facile en soi, mais établir ces connexions transparentes et simples est remarquablement difficile.

C’est ce deuxième obstacle, bien plus grand, que Samsung n’a pas encore surmonté.

Mais peut-être plus important encore, il n’est pas clair qu’un écosystème de type Apple soit quelque chose que les propriétaires de Samsung Galaxy ont demandé. En fait,…