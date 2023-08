Samsung veut transformer votre iPhone en un téléphone pliable... en quelque sorte

Presque toutes les grandes entreprises de smartphones ont lancé un téléphone pliable ou ont annoncé leur intention de le faire.

Sauf Apple.

Samsung est bien conscient de ce fait et utilise l’absence du fabricant d’iPhone pour tenter de gagner les fidèles d’Apple. Le géant technologique sud-coréen vient de publier une mise à jour pour son application Try Galaxy qui permet aux utilisateurs de simuler l’expérience d’utilisation de l’appareil Galaxy Z Fold de Samsung en plaçant deux iPhones côte à côte. La fonctionnalité est également disponible sur les téléphones Android, mais Samsung vient d’étendre l’application Try Galaxy pour qu’elle fonctionne sur les iPhones.

La mise à jour intervient après que Samsung a lancé ses derniers téléphones pliables, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5, lors d’un événement très médiatisé à Séoul le mois dernier avec des apparitions de célébrités telles que la star de BTS Suga et Euphoria Sydney Sweeney. L’application de Samsung est peut-être un stratagème marketing, mais c’est aussi un autre signe qu’elle considère les pliables comme un élément clé de sa stratégie pour concurrencer Apple, son plus grand rival sur le marché mondial des smartphones.

L’utilisation de l’application sur votre iPhone implique de scanner un code QR de Samsung, qui est disponible dans le communiqué de presse. Cela vous permettra d’ajouter un raccourci vers l’application Try Galaxy de Samsung sur l’écran d’accueil d’un iPhone. Le lancement du raccourci affiche une simulation du logiciel Android One UI de Samsung. Mais ceux qui ont deux iPhones à portée de main peuvent les utiliser ensemble pour imiter l’apparence du logiciel sur le Galaxy Z Fold de Samsung.

Il existe quelques courtes démos disponibles pour essayer dans ce mode, comme un jeu de hockey sur air et une vidéo animée d’une scène océanique montrant une baleine et d’autres créatures aquatiques nageant sur des écrans. Ces démos ne reflètent pas vraiment ce que c’est que d’utiliser le Galaxy Z Fold, mais Samsung essaie clairement d’illustrer à quoi peuvent ressembler les applications lorsqu’elles sont réparties sur deux écrans.

L’application Try Galaxy de Samsung tente de simuler l’expérience d’utilisation du Galaxy Z Fold sur deux iPhones. Lisa Eadicicco/Crumpe

Pourtant, l’utilisation du Galaxy Z Fold est particulièrement différente. J’ai essayé plusieurs générations du Galaxy Z Fold, et son plus grand avantage est la façon dont les applications régulières, comme Netflix, Chrome et YouTube, sont affichées sur un écran beaucoup plus grand. Assembler deux téléphones ne recrée pas précisément cette expérience.

L’application Try Galaxy de Samsung comprend une démo vidéo destinée à montrer à quoi peut ressembler une application lorsqu’elle est affichée sur deux écrans. Lisa Eadicicco/Crumpe

Mais la démo de Samsung montre comment les applications fonctionnent en mode écran partagé, ce qui peut être utile pour ceux qui envisagent de passer à un appareil pliable. Dans cette démo, vous êtes invité à ouvrir l’application Messages sur un iPhone et l’application Galerie de photos sur l’autre. À partir de là, une invite demande à l’utilisateur de faire glisser et de déposer des photos d’un iPhone dans l’application de messages affichée sur son iPhone compagnon. Il fournit une représentation relativement réaliste de ce que c’est que d’utiliser les fonctionnalités multitâches de Samsung. Cependant, il convient de rappeler que la forme du Z Fold est différente de celle d’un téléphone ordinaire, de sorte que les applications en mode écran partagé ne ressembleront pas exactement à l’utilisation de deux téléphones côte à côte.

Étant donné que l’application Try Galaxy est une démo limitée, je n’ai pas pu recréer l’expérience exacte sur mon Galaxy Z Fold 4. Mais l’image ci-dessous montre à quoi ressemblent trois applications à écran partagé sur le Galaxy Z Fold 4 par rapport à l’application de Samsung.

Galaxy Z Fold 4 de Samsung (à gauche) et l’application Try Galaxy de Samsung fonctionnant sur deux iPhones (à droite). Lisa Eadicicco/Crumpe

Samsung a certainement intérêt à promouvoir ses appareils pliables. Il fait face à plus de concurrence que jamais de la part de nouveaux entrants comme Google et OnePlus et de concurrents existants comme Motorola et Oppo, qui ont tous lancé ou prévoient de lancer de nouveaux téléphones pliables cette année.

Les expéditions mondiales de téléphones pliables devraient également augmenter de plus de 50 % en 2023, selon une société d’études de marché Société internationale de données, donnant à Samsung et à d’autres plus de motivation pour investir dans l’espace. Le rapport d’IDC fait également référence aux pliables comme « un point de discussion positif » dans l’industrie des smartphones, étant donné que le marché a baissé de plus de 11% l’année dernière.

Apple n’a mentionné aucun projet de sortie d’un iPhone pliable. Mais la rumeur veut que la société travaille sur un appareil pliable qui pourrait arriver en 2025, selon Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, qui est connu pour ses prédictions sur les produits Apple. Il pense qu’Apple pourrait sortir un « iPad pliable » ou un hybride iPhone-iPad, comme il l’a posté sur Twitter (maintenant appelé X) en avril 2022.

Pourtant, on ne sait pas si ou quand Apple lancera un jour un appareil pliable. Et Samsung est sûr de continuer à le rappeler aux utilisateurs jusqu’à ce que nous entendions parler d’Apple.