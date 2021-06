Samsung veut que vous suiviez tout

Les dispositifs de suivi intelligents sont devenus à la mode en 2021 pour des raisons que je n’arrive pas à comprendre. Samsung et Apple ont tous deux rejoint le parti des trackers, même si des entreprises comme Tile existent depuis des années. Le timing est bon, cependant, car nous sortons tous d’un an de quarantaine, prêts à revivre, et nous devrons peut-être garder une trace de la merde.

Aujourd’hui, dans le cadre d’Amazon Prime Day, le SmartTag de Samsung est à 50% de réduction, vous pouvez donc en acheter un pour seulement 15 $. C’est une bonne affaire, mec.

Le Samsung SmartTag se fixe aux objets (comme les bagages ou vos clés) et vous aide à localiser un emplacement précis de l’objet une fois que vous vous trouvez à moins de 130 mètres de celui-ci. Il a une batterie qui dure environ un an, est résistant à l’eau et utilise l’application SmartThings comme moyen de localiser des objets.

Aucun code nécessaire sur le lien ci-dessous, il suffit de l’acheter.

Lien de l’offre Amazon