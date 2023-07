Samsung veut que vous rencontriez des stars de la K-Pop tout en tenant un Galaxy Fold 5

Samsung annoncera bientôt le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 lors d’un événement spécial Unpacked en Corée du Sud, ouvrant probablement des précommandes pour chaque appareil (ici) une fois qu’ils ont terminé le spectacle. Pour ceux de New York (et d’autres villes du monde), la fête ne s’arrêtera pas là.

Samsung ouvre des espaces d’expérience Galaxy, dont un à New York du 26 juillet au 20 août. Cet espace donnera aux fans l’occasion de se familiariser avec les derniers appareils et de voir un monde rempli d’appareils Samsung connectés. Mais vraiment, tu ne seras là que pour les téléphones, n’est-ce pas ?

En fait, non, tu ne le seras pas. Samsung dit que cet espace accueillera des rencontres et des salutations avec les « meilleures idoles de la K-Pop » chaque samedi pendant que le pop-up est ouvert. Ils organiseront également des discussions au coin du feu avec des experts du bien-être, des cours de yoga et de méditation en semaine et une performance spéciale d’Eric Nam, un musicien. Ils n’ont pas encore annoncé qui sont les idoles de la K-Pop, mais la performance de Nam aura lieu le 19 août.

Calendrier de l’espace Samsung NYC Galaxy Experience :

Rencontre exclusive avec les meilleures idoles de la K-Pop, qui sera bientôt annoncée, chaque samedi

Une série d’événements Mindset Town Hall, des discussions au coin du feu avec des experts du bien-être et des leaders d’opinion clés discutant de leurs parcours en matière de santé mentale, le dimanche soir

Cours de yoga et de méditation en semaine de 12 h HE à 13 h HE, du lundi 31 juillet au mercredi 16 août

Performance spéciale du musicien Eric Nam le samedi 19 août

Lieu – New York : du 26 juillet au 20 août au 50 W 34th St., New York, NY 10001

Tu y vas ?