Samsung veut que le Galaxy AI soit si performant que vous n’aurez pas à utiliser le menu Paramètres

Plus tôt cette année, Samsung a fait sensation en lançant son premier smartphone Galaxy AI, le Galaxy S24. La suite de fonctionnalités basées sur l’IA de l’entreprise ajoute du plaisir et améliore la productivité. Mais Samsung ne veut pas s’arrêter là. Il souhaite que l’IA du Galaxy soit si performante qu’il ne soit plus du tout nécessaire d’avoir recours au menu Paramètres dans les futurs téléphones.

Galaxy AI pourrait rendre le menu Paramètres redondant sur les téléphones et les tablettes

Apparemment, Samsung développe des fonctionnalités basées sur l’IA qui permettraient aux utilisateurs d’utiliser les téléphones Galaxy sans accéder au menu Paramètres. Cette information provient d’un ETActualités rapport. Si cette information est correcte, elle pourrait faire référence à des prédictions basées sur l’IA »qui peut prédire à l’avance ce que veulent les consommateurs en améliorant les performances des « points de contact » tels que le clavier et l’appareil photo.»

Bien que nous ne sachions pas exactement ce que Samsung a en tête, nous avons déjà vu quelque chose de similaire sur le logiciel One UI de Samsung pour téléviseurs. Dans son nouveau logiciel TV, Samsung affiche les éléments de menu fréquemment consultés lorsque vous appuyez sur le bouton Paramètres de la télécommande du téléviseur, vous n’avez donc pas besoin de naviguer dans les sous-menus pour atteindre les paramètres souhaités.

Samsung a déjà annoncé son intention de lancer une version améliorée de Bixby, alimentée par de grands modèles linguistiques (LLM). La nouvelle version de l’assistant vocal numérique alimenté par l’IA de Samsung peut désormais comprendre facilement des phrases complexes. Il peut même comprendre les commandes vocales comportant plusieurs commandes dans une seule phrase. Il est déjà disponible sur certains appareils électroménagers haut de gamme de la série Bespoke.

Bixby peut déjà modifier plusieurs paramètres sur les téléphones Samsung, mais la prochaine version de Bixby pourrait être encore plus puissante et attrayante. Il peut y avoir un avenir où vous indiquerez à Bixby exactement les paramètres que vous souhaitez modifier sur votre téléphone, et il fera le travail. Cela nous rappelle la première version de Bixby lancée il y a des années. Il est également possible qu’il puisse prédire ce que vous souhaitez faire en apprenant vos habitudes d’utilisation de votre smartphone.

Samsung a fait du bon travail jusqu’à présent avec la sortie des fonctionnalités Galaxy AI existantes. Avec One UI 7.0, il pourrait proposer des fonctionnalités d’IA encore plus puissantes et la version améliorée de Bixby, vous permettant d’utiliser plusieurs fonctionnalités sans toucher l’écran de votre téléphone.